Эти полезные инструменты для Windows и Mac помогут вам лучше справиться с работой

В современном мире эффективность в работе становится все более важной, особенно в условиях быстрого темпа жизни и множества задач. Помощь в этом могут оказать различные программные инструменты, специально разработанные для операционных систем Windows и Mac.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про полезные инструменты, которые помогут лучше справиться с работой за компьютером.

Notion

Благодаря своей модульности и богатому выбору шаблонов, Notion заслуженно пользуется популярностью как универсальный инструмент продуктивности, который позволяет вести заметки, организовывать календари, управлять проектами и выполнять множество других задач.

С внедрением функций искусственного интеллекта Notion AI стал еще мощнее - этот уникальный инструмент помогает экономить время и освобождает от рутинных задач.

Всего в несколько кликов вы можете создавать краткие резюме текстов или, наоборот, расширять их, а также переводить на другие языки, исправлять ошибки и многое другое. Кроме того, доступны функции обычного чат-бота для решения стандартных запросов.

Notion AI предлагается по цене 10 долларов в месяц как дополнительная опция к основной подписке. В бесплатной версии вы можете делать до 20 запросов в одном рабочем пространстве, после чего придется создать новое или приобрести дополнительный план.

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ClickUp

Этот удобный сервис предназначен для эффективного управления проектами и организации работы в команде. Интуитивный интерфейс и гибкая масштабируемость делают его подходящим как для личного управления задачами, так и для успешного сотрудничества в крупных компаниях.

ИИ-ассистент в ClickUp ускоряет рутинные процессы за счет множества команд с различными шаблонами, которые определяются контекстом. Вы можете направить ClickUp AI на написание текстов для клиентов или руководителя, делать выжимки или расширять документы, переводить на разные языки, улучшать читаемость и проверять орфографию.

Также вы можете обращаться к ИИ с общими вопросами вместо использования поисковиков или ChatGPT.

В бесплатной версии ClickUp AI доступен с ограничением до 25 запросов на рабочее место. Дальше, в рамках каждого платного тарифа, включено от 50 до 100 промптов.

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Canary Mail

Почтовый клиент Canary Mail, известный своим инновационным подходом к обработке электронных писем, неоднократно удостаивался наград. Особенностями этого приложения являются его минималистичный и продуманный дизайн, а также удобная система сортировки сообщений.

В приложении также присутствует возможность быстрой очистки входящих писем в один клик, предоставление отчетов о прочтении и сквозное шифрование соединения.

Недавно к этим возможностям была добавлена функция "второго пилота", позволяющая искусственному интеллекту отвечать на сообщения от вашего имени и даже создавать новые. Достаточно указать тему, немного контекста и желаемый тон.

Кроме того, Copilot способен выполнять поиск в почтовом ящике или оценивать ваше расписание на основе задач из входящих сообщений.

Бесплатная версия приложения включает в себя виртуального помощника AI Lite с базовыми функциями. Для доступа к расширенным возможностям требуется подписка, стоимостью 50 долларов в год.

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Miro

Miro - это виртуальная доска для создания карт мыслей и мозговых штурмов, предназначенная для зафиксирования заметок и совместной работы с коллегами. Платформа предлагает широкий выбор готовых шаблонов и все необходимые инструменты для визуализации идей и организации даже самых сложных проектов.

Приложение Miro Assist включает в себя функции искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически создавать карты мыслей на основе ключевых слов и фраз, а также генерировать изображения блоков по их описанию.

В дополнение к этому, Miro Assist предоставляет функции перевода, проверки и улучшения текста, а также возможность создания кратких резюме и изменения тона в соответствии с указанной ролью.

На данный момент функции искусственного интеллекта доступны бесплатно, а само приложение можно использовать бесплатно в базовой версии.

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Krisp

Krisp - это специализированный инструмент, который использует искусственный интеллект для упрощения жизни тех, кто проводит много времени на звонках и видеовстречах в течение дня.

Основная особенность - обработка аудиосигнала с микрофона для автоматической фильтрации посторонних шумов, таких как шум кондиционера, разговоры коллег, лай собак или строительные работы за окном. Благодаря этому вы освобождены от привязки к офису и можете присоединяться к обсуждениям из любой локации.

Кроме того, Krisp предлагает функцию изменения акцента в реальном времени, а также транскрибацию аудиозаписей со встреч и создание конспектов-саммари, что позволяет обновить детали или поделиться ими с коллегами.

В бесплатной версии доступно до 60 минут работы аудиофильтра и до двух заметок со встреч в день, при этом транскрибация аудио в текст не ограничена.

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TypingMind

Сторонний клиент TypingMind разработан для использования ChatGPT с расширенными возможностями, предназначенными для пользователей, которым не хватает стандартных функций.

В TypingMind доступен удобный интерфейс для взаимодействия с чат-ботом, а также обширная библиотека промптов с искусственными интеллект-персонажами в различных ролях, таких как преподаватель английского, ученый, математик, что позволяет достигать более точных результатов в узкоспециализированных задачах.

Пользователи могут загружать документы и взаимодействовать с ChatGPT, исходя из контекста, использовать результаты поиска в Интернете в процессе общения, а также преобразовывать текст в речь.

TypingMind предоставляет базовые возможности бесплатно, но для полноценного использования всех функций требуется приобрести лицензию, стоимость которой начинается от 39 долларов (единоразовый платеж). Также требуется подписка на ChatGPT Plus для использования API, поскольку при активном использовании токены быстро закончаться.

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Rewind

Интересное приложение Rewind представляет собой своего рода дополнительное хранилище памяти или персональную базу знаний, которая автоматически сохраняет все, что вы просматриваете или читаете на компьютере в течение дня.

Под капотом этого приложения работает искусственный интеллект, который захватывает изображение экрана, индексирует полученную информацию и обеспечивает простой поиск по ключевым словам.

Вы также можете задавать вопросы и получать ответы на основе контекста. Все данные сохраняются и обрабатываются локально, без передачи их приложением в другие места.

В бесплатной версии Rewind вы можете просматривать элементы на временной шкале и копировать их. Поиск ограничен результатами последних трех записей, а ответы содержат только первые несколько предложений. Для снятия ограничений требуется подписка, стоимость которой составляет 19 долларов в месяц.

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