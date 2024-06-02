Эти цвета одежды делают фигуру стройной

Какие цвета делают фигуру стройной

"Классические" цвета

К таким цветам относятся минималистичный черный, серый и белый цвета. Однако не все из них делают фигуру визуально стройной.

Всем известно, что черный - наиболее привлекательный цвет, именно поэтому каждая женщина должна иметь идеальное маленькое черное платье. Этот цвет всегда делает вас стройнее и элегантнее.

Когда вы надеваете одежду черного оттенка, вы будете не только выглядеть стройнее, но и чувствовать себя более непринужденно и будете двигаться с уверенностью королевы.

Нейтральный серый отлично подходит для тех, кто не любит носить черную одежду слишком часто, поскольку он не так отвлекает от вашего лица своей насыщенностью.

А вот светлые цвета - каков белый - могут создать иллюзию большей фигуры.

Холодные цвета

Темные оттенки цветов, такие как синий, фиолетовый, а также оттенки изумрудного могут помочь скрыть пышность фигуры и создать иллюзию стройности.

Особенно выделяют темно-синий - классический цвет, который хорошо подходит почти любому оттенку кожи и является классическим выбором для брюк и пиджаков.

Холодные оттенки следует выбирать женщинам, стремящимся скрыть пышность бедер. В частности, брюки холодных оттенков делают ноги визуально длиннее.

Темные цвета

Один из самых простых способов мгновенно выглядеть стройнее - носить одежду темных цветов.

Темно-коричневый - еще один прекрасный вариант, чтобы создать контраст и сделать ваше тело более стройным. Это один из тех цветов, которые, кажется, в гардеробе у каждого, поэтому легко найти одежду этого оттенка.

Как объединить цвета для стройной фигуры

Яркие цвета обращают внимание на ту часть тела, на которой их носят. Поэтому не стоит выбирать яркую рубашку, если вы пытаетесь скрыть живот или грудь - то же самое касается и штанов.

Еще одно правило ношения привлекательных цветов - не совмещать светлый топ с темными брюками, если у вас низкий рост. Это создаст большой контраст, и визуально сделает невысокой и приземистой.

К тому же не стоит выбирать белую блузку, если хотите замаскировать пышную грудь.

Если вы хотите подчеркнуть свой рост или добавить несколько сантиметров к своей миниатюрной фигуре, надевайте однотонные вещи сверху вниз.

Если же пытаетесь замаскировать бедра - откажитесь от хаки. Выберите блузку глубокого цвета и темные брюки с тонкими вертикальными полосками.

А для изысканного образа, если вам не нравится черный, попробуйте сочетать темно-коричневый с более светлыми цветами, такими как белый или кремовый.