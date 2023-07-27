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Эти комнатные растения вызывают головную боль и головокружение

Какие комнатные растения вызывают головную боль
Автор: Наталия Коваль

Во многих домах есть комнатные растения. Однако стоит знать, что некоторые виды домашних растений способны вызвать головные боли, головокружение и тошноту, что может повлечь за собой еще больше проблем со здоровьем.

О том, какие комнатные растения вызывают головную боль и головокружение - читайте в материале Styler.

Лилия

Такое красивое растение, которое есть в любом цвете, лучше не нести к себе домой. Все потому, что цветение лилии выделяет насыщенный аромат, который часто вызывает у людей сильные мигрени.

К тому же в темное время суток лилия поглощает кислород и выделяет углекислый газ, что может привести к кислородному голоданию мозга.

Лилия (фото: freepik)

Папоротник

Такое растение тоже может стать причиной появления ужасных головных болей. Листья этого цветка поглощают в ночное время много кислорода, поэтому если вы не готовы каждое утро просыпаться с головной болью, не стоит размещать это растение в спальне.

Герань

Герань - очень красивый цветок, однако он может вызвать головные боли, тошноту и даже аллергические реакции. К тому же, может появиться кашель и затрудненное дыхание. Лучше вообще убрать это растение из дома.

Герань (фото: flowertimes)

Орхидея

По-видимому, у каждого дома есть орхидея. Однако как оказалось, большинство сортов орхидей выделяют вещества, которые возбуждающе действуют на нервную систему.

В частности, это имеет негативные последствия в виде головных болей и сильного головокружения.

Также такое растение может привести к проблемам со сном, раздражительности и даже депрессии.

 

Раньше мы писали о главных ошибках в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют.

Читайте также, какие комнатные растения не требуют ежедневного полива.

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