Эти комнатные растения могут стать настоящим ядом для ваших домашних питомцев

Как известно, четырехлапые любимцы "налегают" на комнатные растения, чтобы пополнить запас необходимых веществ в организм. Однако они неспособны почувствовать, какое растение действительно полезно, а какое ядовитое.
О том, какие комнатные растения могут стать ядом для домашних питомцев, рассказали на странице VMISKE.UA в Instagram.
Драцена
Драцена (фото: Pixabay)
Если домашний любимец отведает это растение, то может отравиться, блевать. Также вследствие этого может иметь нервные расстройства, в том числе – депрессию.
Диффенбахия
Диффенбахия (фото: Freepik)
У четырехлапого поедание этого растения может вызвать раздражение ротовой полости, жжение, слюнотечение.
Пуансетия
Пуансетия (фото: Pixabay)
Этот цветок вызывает у животных раздражение полости рта и желудка, иногда рвоту.
Бегония
Бегония (фото: Pixabay)
Если домашний любимец отведает немного бегонии, то может получить ожоги слизистой полости рта и гортани.
Молочай
Молочай (фото: Freepik)
Молочай - это очень опасное растение, его сок вызывает ожоги, аллергическую реакцию, диарею, отрицательно влияет на нервную систему и даже может стать причиной слепоты.
Монстера
Монстера (фото: Freepik)
Монстера может вызвать у животного сильное жжение полости рта, проблемы с глотанием, слюнотечение, рвоту.
Алоэ вера
Алоэ вера (фото: Pixabay)
Алоэ вера может вызвать у четырехлапого диарею, рвоту и даже тремор.
Спатифиллум
Спатифиллум (фото: Freepik)
Этот цветок может вызвать раздражение полости рта, воспаление желудка и кишечника, рвоту и диарею.
Герань
Герань (фото: Pixabay)
Герань может вызвать у животных аллергические реакции, рвоту, раздражение нервной системы.
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