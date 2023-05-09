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Эти комнатные растения могут стать настоящим ядом для ваших домашних питомцев

Какие комнатные растения могут стать настоящим ядом для домашних питомцев (фото: Pixabay)
Автор: Наталия Коваль

Как известно, четырехлапые любимцы "налегают" на комнатные растения, чтобы пополнить запас необходимых веществ в организм. Однако они неспособны почувствовать, какое растение действительно полезно, а какое ядовитое.

О том, какие комнатные растения могут стать ядом для домашних питомцев, рассказали на странице VMISKE.UA в Instagram.

Какие комнатные растения опасны для домашних животных

Драцена

Драцена (фото: Pixabay)

Если домашний любимец отведает это растение, то может отравиться, блевать. Также вследствие этого может иметь нервные расстройства, в том числе – депрессию.

Диффенбахия

Диффенбахия (фото: Freepik)

У четырехлапого поедание этого растения может вызвать раздражение ротовой полости, жжение, слюнотечение.

Пуансетия

Пуансетия (фото: Pixabay)

Этот цветок вызывает у животных раздражение полости рта и желудка, иногда рвоту.

Бегония

Бегония (фото: Pixabay)

Если домашний любимец отведает немного бегонии, то может получить ожоги слизистой полости рта и гортани.

Молочай

Молочай (фото: Freepik)

Молочай - это очень опасное растение, его сок вызывает ожоги, аллергическую реакцию, диарею, отрицательно влияет на нервную систему и даже может стать причиной слепоты.

Монстера

Монстера (фото: Freepik)

Монстера может вызвать у животного сильное жжение полости рта, проблемы с глотанием, слюнотечение, рвоту.

Алоэ вера

Алоэ вера (фото: Pixabay)

Алоэ вера может вызвать у четырехлапого диарею, рвоту и даже тремор.

Спатифиллум

Спатифиллум (фото: Freepik)

Этот цветок может вызвать раздражение полости рта, воспаление желудка и кишечника, рвоту и диарею.

Герань

Герань (фото: Pixabay)

Герань может вызвать у животных аллергические реакции, рвоту, раздражение нервной системы.

Раньше мы объясняли, чем категорически нельзя кормить собак.

Также читайте, каким мифам об уходе за котами верить не стоит.

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