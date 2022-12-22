Эти хитрости позволят вам хранить квашенную капусту до весны

Почему портится квашеная капуста

Причин может быть сразу несколько, но достаточно и одной, чтобы целая банка или ведерко капусты отправилось в мусорное ведро.

Первая причина - нарушение рецепта приготовления капусты. Технология имеет важное значение, поэтому стоит придерживаться всех правил.

Вторая причина - температурный режим. Хранение капусты в неподходящей температуре может значительно ускорить процесс брожения и образование вредных микробов.

Третья причина - неправильно подобранная тара для капусты.

Что позволит квашеной капусте храниться дольше

Тара. Не стоит хранить капусту в пластиковой таре - так она может храниться недолго. Самая оптимальная тара - стеклянная банка. Также подойдет эмалированная металлическая посуда. Важно, чтобы на эмали не было повреждений.

Температура. Для длительного хранения квашеной капусты температура должна быть низкая. Самая оптимальная - от 0 до +4 градусов. Поэтому стоит хранить ее в погребе, подвале, холодильнике.

Нюансы при приготовлении. Рассола должно быть столько, чтобы он покрывал капусту полностью. Продлить срок хранения поможет слой растительного масла сверху. Для этого лучше брать рафинированное масло.

Для лучшего хранения можно добавить немного больше соли или ягоды клюквы. Это не только увеличивает срок хранения капусты, но и добавляет приятный и насыщенный вкус. Клюква и соль в таком случае служат природными консервантами.