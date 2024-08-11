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Эти гривневые купюры стоят сумасшедших денег! Какие банкноты очень ценят коллекционеры

Некоторые старые гривневые банкноты дорого ценятся (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Не только редкие монеты имеют цену у коллекционеров, но и бумажные деньги. Эта разновидность коллекционирования называется бонистика. Некоторые редкие купюры украинской гривны стоят в сотни раз больше своей номинальной стоимости. Что это за купюры и вообще, что влияет на цену той или иной купюры у бонистов?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало сайты коллекционеров и сделало подборку некоторых самых ценных банкнот украинской гривны.

Красивые номера

Коллекционеры банкнот часто собирают купюры с красивыми номерами из-за их уникальности и редкости. Такие банкноты, например, с одинаковыми цифрами или симметричными последовательностями, особенно ценны среди коллекционеров.

Они могут иметь высокую цену на рынке коллекционных предметов, поскольку их трудно найти. Кроме того, такие купюры имеют эстетическую привлекательность и могут являться символом удачи или везения.

Такие 1000 гривен 2019 года выпуска стоят 6500 гривен за номер 2222222 (фото: violity.com)

А вот за номер 8880888 просят уже от 18 000 до 80 000 гривен! (фото: violity.com)

Юбилейные банкноты и наборы

Также высоко ценятся и постоянно растут с годами в цене наборы банкнот, посвященных важному событию или юбилею. К примеру, памятные банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500 гривен были введены в обращение в 2021 году к 30-летию независимости Украины.

У этих банкнот есть все защитные элементы и дополнительная айдентика "30 лет Независимости Украины" на лицевой стороне. Тираж каждой банкноты составляет всего 30 000 штук.

Такой набор стоит около 7 000 гривен (фото: violity.com)

Купюры-образцы

Нумизматов и бонистов всегда интересовали особые свойства монет и банкнот: редкие серийные номера, пробные выпуски, ошибки. Банкноты со словом "Образец" предназначены для ознакомления кассиров и работников предприятий при введении новых денег или купюр.

Такие неплатежные копии часто стоят гораздо больше номинала.

Этот образец можно купить за 4 000 гривен (фото: violity.com)

А такой стоит уже 20 000 гривен (фото: violity.com)

Раньше мы уже писали, что делать, если в вашем кошельке нашлась изношенная банкнота гривны.

Читайте также, как защитить свой кошелек от подделок фальшивых гривен.

При написании материала использовались следующие источники: сайты аукционов по предметам коллекционирования Violity и Ocenka, Википедия.

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Коллекционеры