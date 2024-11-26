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Эти фильмы доказывают, что проблемы можно превратить в яркие приключения

Дженнифер Энистон в фильме "Мы - Миллеры" (фото: Кинорум)
Автор: Любовь Блажко

Юмор в сочетании с глубокими смыслами - это нечто невероятное, ведь оставляет после себя приятное и долгое послевкусие.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о фильмах, в центре сюжета которых преодоление трудностей, становящихся новыми возможностями.

"Маленькая мисс Счастье"

Дружественная, но эксцентричная семья едет через всю страну для того, чтобы маленькая Олив приняла участие в конкурсе красоты. Это путешествие становится хаотическим и превращается в непредсказуемое приключение, благодаря которому главные герои еще больше сближаются.

 

"Три идиота"

В центре сюжета - трое друзей, которые учатся в элитном инженерном колледже Индии. Они решают бросить вызов традиционной системе образования и отыскать свое настоящее призвание. Главным героям помогают юмор и неожиданные уроки жизни.

 

"Мужской стриптиз"

Здесь речь идет о безработных мужчинах из британского городка, которые решают организовать шоу стриптиза, чтобы заработать. Они одолевают неуверенность, находят поддержку и доказывают, что даже сложные обстоятельства дарят вдохновение, юмор и открывают новые горизонты.

 

"Мы - Миллеры"

Неудачник-контрабандист собирает подставную семью, чтобы перевезти наркотики через границу. Главные герои попадают в курьезные ситуации, однако в конце концов этой "семье" таки удается найти настоящее тепло и общий язык.

 

"Жизнь прекрасна"

В центре сюжета - итальянский еврей Гвидо, который оказывается с сыном в концлагере. Он придумывает историю, что их пребывание там - это этакая игра, и превращает страшную реальность в приключение. Таким образом ему удается уберечь сына от страха и отчаяния.

 

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