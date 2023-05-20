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Эти факторы влияют на резкое увеличение веса: их их нельзя игнорировать

Что влияет на увеличение веса (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Безрезультатные попытки похудеть часто демотивируют и угнетают. Однако на вес влияет множество внешних и внутренних факторов - генетика, сон, гормоны, психологическое состояние. Поэтому следует обратить внимание сначала на состояние организма.

Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурляк в Instagram.

Традиции питания в семье

По ее словам, пищевое поведение это то, чему люди учатся. Если в семье принято есть, не считая чувства голода и сытости, дома всегда есть что-то сладкое или жареное, то у ребенка формируется нездоровое представление о еде.

Важно, что родители должны показывать детям пример сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Здоровый сон

Хроническая нехватка сна приводит к нарушению работы гормональной системы, увеличивает тревожность и приводит к заеданию стресса. К тому же есть множество нарушений пищевого поведения и сна, нуждающихся в помощи врача.

Гормональное здоровье

На вес и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияют многие гормоны: щитовидная железа, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин.

"Именно поэтому, если вы замечаете, что вдруг начали набирать вес при обычном рационе и образе жизни - стоит пойти не на марафон похудения, а на осмотр эндокринолога", - говорится в сообщении.

Отсутствие физической активности

Наибольшие расходы калорий в теле приходятся на печень, мозг и мышцы. Также следует влиять на мышцы, чтобы вес был в норме.

В течение недели человеку требуется 150 минут интенсивных физических нагрузок и хотя 6 часов умеренной нагрузки каждый день.

Генетика

Большинство случаев ожирения имеют генетическое происхождение. Впрочем, даже если генетически вы склонны к ожирению, сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки помогут это предотвратить.

Психологические расстройства

Нарушения пищевого поведения бывают при клинической депрессии (отказ от пищи или переедания) и тревожном расстройстве (неконтролируемое переедание).

Депрессия, низкая самооценка и постоянное плохое настроение сопровождают большинство случаев нервной булимии или анорексии. В таком случае следует обратиться к психиатру.

Ранее мы сообщали, что женщина похудела на 38 кг, не отказывая себе в любимой пище.

Также мы писали, как есть в день более 2 тысяч калорий и иметь стройное тело.

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