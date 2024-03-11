Эти факты не укладываются в голове, но подтверждены научно: вы их точно не знали

Из пластиковых бутылок можно делать ароматизатор со вкусом ванили

Хотя ваниль широко известна своим вкусом, многие не подозревают, что большая часть потребляемого в мире ванилина создается искусственным путем из нефтепродуктов.

Химики из Эдинбургского университета представили инновационный метод получения ванилина, используя генетически модифицированные кишечные палочки, способные разлагать пластик из бутылок. Этот процесс позволяет эффективно утилизировать пластиковые отходы, открывая новые перспективы для устойчивого производства ванилина.

Из пластиковых бутылок можно делать ароматизатор со вкусом ванили (фото: Unsplash)

На Земле больше деревьев, чем звезд в нашей галактике

Когда говорят о космосе, перед нами развертываются внушительные цифры и гигантские масштабы: черные дыры, сравнимые по размерам с Солнечной системой, гипергигантские звезды, Великие Аттракторы и прочее.

Эксперты NASA оценили количество звезд в Млечном Пути от 200 до 400 миллиардов, а коричневых карликов - от 25 до 100 миллиардов. В сравнении с этими величинами количество деревьев на Земле, чуть больше трех триллионов, кажется невеликим.

Однако за историю человечества, начиная примерно 12 тысяч лет назад, их количество уменьшилось на 46 процентов.

На Земле на сегодняшний день чуть больше трех триллионов деревьев (фото: BBC)

Существуют ядовитые птицы

Когда мы говорим о ядовитых существах, мы обычно представляем себе разнообразных змей, пауков и насекомых. Однако в мире существует двуцветная дроздовая мухоловка, или двухцветный питоху, обитающая в Новой Гвинее.

Этот родственник воробья обладает способностью отравлять своих врагов. На коже и перьях питоху содержится яд батрахотоксина, который попадает в организм через слизистые и может вызвать остановку сердца. Питоху не способен производить токсин самостоятельно, но решает эту проблему, поедая ядовитых жуков и накапливая вещество в своем теле.

Даже попытка касания птицы вызывает жжение в руках, а употребление внутрь приводит к печальным последствиям. Тушка питоху в 250 раз токсичнее стрихнина. Птица использует свою ядовитость для избавления от кожных паразитов.

Ядовитая птица питоху (фото: eBird)

Морковь раньше была белой и фиолетовой

По виду кажется, что морковь - вполне обыденная вещь, но этот корнеплод не так прост, как может показаться. Интересен тот факт, что привычный нам оранжевый цвет морковь приобрела относительно недавно. Изначально она была белой, такой же, как пастернак и репа.

Пурпурно-фиолетовая форма этого корня появилась около 1 100 лет назад, и фермеры предпочитали именно ее, так как ее можно было легче отличить от дикой, и она была красивее.

Существует предположение, выдвинутое некоторыми историками, что оранжевый цвет моркови был выведен голландцами с целью продемонстрировать свою лояльность принцу Вильгельму Оранскому, у которого был трехполосый оранжево-бело-синий флаг.

Однако другие ученые утверждают, что этому утверждению не хватает убедительных доказательств. Скорее всего, оранжевая морковь появилась в Италии и Испании чуть раньше, в XVI веке, и стала популярной из-за своей более мясистой и плотной структуры по сравнению с фиолетовой морковью. Голландские торговцы просто распространили этот вид по Европе и Новому Свету.

Виды моркови (фото: Freepik)

Существуют бактерии, которых вы можете увидеть невооружённым глазом

Мы привыкли думать о бактериях как о чрезвычайно малой форме жизни - такой, что без микроскопа их искать бессмысленно. Но на самом деле есть микробы, которые можно увидеть и безо всяких увеличительных стекол.

Бактерия под названием Thiomargarita magnifica достигает в длину 2 сантиметров! По словам исследователей из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, это всё равно что человек был бы ростом с Эверест.

Thiomargarita magnifica не только здоровенная, но еще и содержит в три раза больше генов, чем другие представители царства бактерий. Обитает она в воде мангровых зарослей в Гваделупе, на Малых Антильских островах в бассейне Карибского моря.

Thiomargarita magnifica рядом с монетой (фото: Berkeley National Laboratory)

Раньше в пустынях Африки жили киты

В 150 километрах к юго-западу от Каира находится долина, наполненная полупогребенными в песках скелетами морских существ, именуемая Вади-аль-Хитан, что переводится с арабского как "долина китов".

Эта местность привлекает внимание из-за археологических находок, оставшихся от эоценовых океанов, которые простирались на территории африканских пустынь от 50 до 33 миллионов лет назад.

Земля 50 миллионов лет назад (фото: Wikimedia)

После высыхания воды осталось лишь Средиземное море. Мигрировавшие или вымершие киты, акулы, крокодилы, черепахи и скаты оставили свои скелеты в песчаных просторах пустыни. Эти уникальные находки в Вади-аль-Хитан играют важную роль в научных исследованиях, позволяя ученым воссоздавать эволюцию предков современных морских млекопитающих.

Скелет кита в Вади-аль-Хитан (фото: Wikimedia)

Рой пчел создает столько же электричества, сколько и грозовая туча

Мы привыкли, что пчелы просто производят мед и воск, но оказывается, эти мохнатые создания способны генерировать статическое электричество, особенно когда собираются в больших количествах.

Исследование, проведенное биологами из Бристольского университета, выявило, что летящий рой медоносных пчел создает электростатическое поле. Когда крылья насекомых махают в воздухе, они взаимодействуют с их мехами, порождая статическое зарядное состояние.

В итоге пчелы могут создавать поле с напряжением до 1 000 вольт на метр, что почти в восемь раз превышает напряжение в небольшой грозовой туче.

Рой пчел может создать столько же электричества, сколько и грозовая туча (фото: Pixabay)

Грибы умеют делать нефть

Вообще грибы обладают множеством талантов - например, умеют охотиться на червей, зомбировать насекомых и служат ингредиентом для мороженого. Но чего учёные из Университета штата Монтана точно не ожидали, так это того, что случайно обнаружат в тропических лесах Патагонии в Южной Америке вид, который способен перерабатывать растительные отходы в нефть.

Грибок, получивший название Gliocladium roseum, паразитирует на деревьях. Он буквально перегоняет целлюлозу в горючие углеводороды в процессе своего питания. И если удастся культивировать и усовершенствовать этот грибок, то человечество сможет создавать дешёвое качественное топливо буквально из отходов.

Gliocladium roseum даже заставил ученых пересмотреть теорию происхождения нефти. Считается, что она образовалась благодаря тому, что древние микроорганизмы и водоросли, погребённые под тоннами ила и песка, подвергались в течение миллионов лет воздействию высокой температуры и давления.

Но вполне возможно, что на самом деле "черное золото" сделали грибы.

Грибок Gliocladium roseum (фото: Montana State University)

Куры не любят некрасивых людей

Однажды ученым из Стокгольмского университета в Швеции пришла в голову необычная идея: проверить, как домашние птицы воспринимают общепринятые стандарты человеческой красоты.

Исследователи отобрали множество фотографий случайных мужчин и женщин, оценив их уровень привлекательности через опрос студентов. Затем они предъявили эти снимки специально обученным петухам и курицам, предоставив птицам возможность клюнуть в изображения тех, кто им нравится, и проигнорировать тех, кто вызывает менее благоприятные впечатления.

Куры оживленно клевали фотографии привлекательных мужчин и женщин, в то время как менее привлекательных представителей обходили стороной.

Ученые обнаружили, что эстетический вкус этих птиц был на высшем уровне, поскольку их предпочтения по привлекательности на 98 процентов совпадали с результатами оценок студентов.

Согласно мнению исследователей, это свидетельствует о том, что наше восприятие красоты обусловлено не общественными факторами, а особенностями свойств нервной системы, доставшимися от животных предков. Такие критерии, как симметрия черт лица, подсознательно воспринимаются людьми и даже птицами, а не поддаются рациональной оценке.

Куры могут определить, насколько человек привлекательный (фото: Unsplash)