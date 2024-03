Говорящая рыба и не только. Эти странные идеи сделали своих владельцев миллионерами

Сайт с мемами про кошек

Эта история началась в январе 2007 года в Гонолулу, Гавайи, когда Эрику Накагаве, уставшему разработчику программного обеспечения, пришлось столкнуться с трудным днем из-за переработок и срочных дедлайнов. В поиске поддержки он обратился к своей подруге, Кари Унебасами, с просьбой отправить что-то, что поднимет ему настроение.

Кари решила поднять дух Эрика, отправив ему пачку фотографий кошек с орфографическими ошибками в подписях. Одним из самых забавных снимков оказался кадр британской короткошерстной кошки с вопросом "Можна мне чизбургер?".

Очарованные изображениями, Эрик и Кари решили вместе создать веб-сайт, посвященный кошачьим мемам, и назвали его "I Can Has Cheezburger". Проект стал чрезвычайно популярным, и к маю 2007 года ежедневно его посещали более 1,4 миллиона человек. К июлю того же года Накагава продал ресурс за два миллиона долларов.

Таким образом, все, что понадобилось этой дружной паре для того, чтобы стать миллионерами менее чем за год, - это поделиться с миром забавными мемами про котов.

Скриншот

Камни - домашние животные

В апрельский вечер 1975 года Гэри Даль веселился в баре в компании своих друзей. В процессе разговора они высказывали недовольство по поводу ухода за своими домашними животными: постоянная потребность в внимании, шерсть повсюду и большие затраты.

Гэри в ответ пошутил, что идеальный питомец - это камень, который не требует кормления, выгула, купания и уборки. Он так заинтриговался своей идеей, что решил создать бизнес по продаже "домашних камней".

Для этого он упаковывал камни в стильные коробки, добавлял солому для комфорта и прилагал буклет с инструкциями по уходу. Камни Гэри покупал в строительном магазине в мексиканском городе Росарито по цене всего цент за штуку.

В буклете подчеркивалось, что камень не обучится командам типа "Подай лапу" или "Встань", но отлично реагирует на "Лежать", "Сидеть" и "Замереть". Также утверждалось, что камень может быть эффективным "сторожевым" питомцем, способным защитить владельца, если бросить его в нападающего.

Гэри начал продавать комплекты с "домашними камнями" по цене 4 доллара за штуку. Изначально, он продал все имеющиеся у него экземпляры и получил более 4,5 тысяч предзаказов.

К октябрю 1975 года ему удавалось продавать по 10 тысяч камней ежедневно, привлекая около 1,2 миллиона американцев. На этом он заработал порядка 6 миллионов долларов.

Хотя большинство покупателей рассматривали камни-питомцы как забавные сувениры для разыгрывания друзей, несколько человек воспринимали булыжники буквально, что привело к судебным искам в адрес Гэри.

"Домашние камни" (фото: Amazon.in)

Игрушка из пружины

В 1943 году Ричард Джеймс, инженер-механик ВМС США, занимался разработкой новой пружинной подвески для корабельных приборов. В ходе одного из экспериментов он случайно уронил металлическую пружину и был поражен тем, как она живо двигалась по полу. Это вдохновило его провести дополнительные исследования по созданию "проходящей" пружинной игрушки.

Джеймс проводил эксперименты с различными материалами и формами пружин в надежде сделать их подвижными. Спустя несколько лет исследований, он разработал первый прототип своей удивительной игрушки. Это была длинная металлическая пружина, способная самостоятельно спускаться по лестницам, передвигаться по наклонным поверхностям и даже перепрыгивать через препятствия.

Изначально скептическая жена Джеймса, Бетти, изменила свое мнение, увидев готовую игрушку, и предложила ей название "Слинки" в силу ее изящности. Ричард основал компанию, открыл магазин и начал массово производить пружинки с помощью собственной машины.

"Слинки" появились на рынке в 1945 году, и их успех был ошеломляющим. За первые 10 лет продаж компания реализовала 100 миллионов пружин по цене в один доллар за штуку. С учетом инфляции этот доход эквивалентен шести миллиардам современных долларов.

В 1960 году, когда Бетти подала на развод, Ричард Джеймс покинул свою компанию, став евангелистским миссионером в Боливии. Он скончался через 14 лет.

Бетти Джеймс стала единственной владелицей компании, вошла в "Зал славы игрушек" и прожила до 90 лет, продав более 300 миллионов "Слинков". На вопрос о секрете популярности пружинки-игрушки, она отвечала: "Все дело в ее простоте!".

Игрушка "Слинки" (фото: Amazon.in)

Говорящая рыба

Долгие годы Джо Пеллетьери занимался закупками в различных универмагах Среднего Запада США. Однако в поисках более увлекательной деятельности, в один прекрасный момент, он принял решение сменить профессию и присоединился к небольшой техасской компании, специализирующейся на производстве игрушек.

На тот момент она занималась торговлей механическими поющими подсолнухами, но их продажи были невысокими.

В 2000 году, находясь в отпуске с женой Барбарой, Пеллетьери посетили магазин для охотников и рыболовов, где обратили внимание на выставленное на стене чучело огромной рыбы. Именно тогда Барбара предложила Джо заменить поющего подсолнуха на поющую игрушку в виде рыбы.

Вернувшись из отпуска, Пеллетьери представил идею компании. Вначале руководство относилось к идее с недовольством из-за того, что поющая рыба, исполняющая "Take Me to the River" ("Отвези меня к реке"), казалась им глупой. Однако неожиданно Большеротый Билли Басс, как было названо созданное изделие, стал невероятным хитом.

За девять месяцев продажи поющей рыбы, предназначенной для размещения на стене, достигли более 100 миллионов долларов, и Джо Пеллетьери был назначен вице-президентом компании.

Билли Басс и его различные вариации успешно продолжают продаваться в наше время, и теперь доступны даже модели с встроенным голосовым помощником Alexa.

Говорящая рыба (фото: USA Today)

Пиксели на веб‑странице

В 2005 году 21-летний студент из Уилтшира по имени Алекс Тью придумал свой собственный способ заработка на университетском образовании - создание собственного веб-сайта.

Его концепция была проста: создать сетку из миллиона точек, каждую из которых можно приобрести за 1 доллар. Покупатели могли размещать на приобретенном участке изображения и ссылки на свои сайты.

Хотя идея казалась необычной, сайт стал популярным благодаря вирусному распространению. Предприниматели, компании и простые люди захотели приобрести свои пиксели, создавая на сайте яркую и разнообразную мозаику.

К началу 2006 года на сайте осталось всего 1 000 свободных пикселей, которые Алекс решил выставить на аукционе на eBay. Он завершился 11 января, и последние точки были проданы за 38 100 долларов. В итоге общий доход от сайта и аукциона составил удивительные 1 037 100 долларов.

Таким образом, творческий студент не только собрал средства на образование, но и заработал значительные деньги. Однако его успех привлек внимание хакеров, и во время аукциона сайт стал жертвой DDoS-атаки. Злоумышленники потребовали выкупа, но Алекс отказался уступать. В итоге сайт оставался недоступным неделю, пока не была улучшена система безопасности.

Пиксели на веб‑странице (фото: The Million Dollar Homepage)

Приложение, которое пускает ветры

В ранние дни iPhone и App Store были невероятно популярны приложения‑шутки, которые издавали забавные звуки, показывали смешные картинки и развлекали пользователей прочими подобными способами. Среди них было множество программ, имитирующих звуки метеоризма. Самой первой, самой популярной и самой прибыльной из таких стала iFart.

Приложение создал Джоэл Комм, генеральный директор компании InfoMedia и основатель ClassicGames - сайта многопользовательских игр, который в 1997 году был приобретён Yahoo!. В общем, он не был новичком в мире развлечений.

Джоэл Комм запустил iFart в 2008 году. Приложение выглядело очень просто и предлагало более 30 различных звуков кишечных газов.

В iFart также была функция Sneak Attack, которая позволяла незаметно сымитировать неприличный звук, чтобы притвориться, будто это сделал стоящий рядом. И ещё Security Fart, которая запускала воспроизведение, если кто‑то пытался использовать iPhone без спроса.

Когда приложение впервые появилось в App Store, его стоимость составляла всего 0,99 доллара. Несмотря на то что Apple забирала 30 процентов от продаж, Комму удавалось зарабатывать до 9 200 долларов в день. Это было действительно впечатляющим достижением. Особенно если учитывать, что компания изначально не верила в потенциал подобных приложений и отклоняла их из‑за "ограниченной полезности" (со временем Apple изменила свое мнение).

iFart быстро стало одним из самых популярных платных приложений для iPhone. Даже такие знаменитости, как актер Джордж Клуни, певица и телеведущая Кэти Ли Гиффорд и спортсмен Лэнс Армстронг, установили его на свои смартфоны.

В конце концов Джоэл Комм продал приложение за миллион долларов. Неплохо для программы, которая не делает ничего полезного.