Эти факты вызовут у вас желание гулять каждый день: о такой пользе вы даже не догадывались

Работа кровеносной системы

Прогулки улучшают работу кровеносной системы, и ходьба помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Люди старше 60 лет, регулярно ходящие пешком, могут восстановить свои артерии до состояния, в котором они были несколько лет назад.

Снижение риска диабета

Регулярные прогулки снижают риск развития диабета, известнейшего нарушения обмена веществ, которое можно контролировать с помощью ходьбы.

Потеря веса

При ходьбе вы сжигаете калории, а частота сердечных сокращений учащается, поэтому вы можете потерять лишние килограммы во время прогулок. Это полезно не только для похудения, но и для гормональной регуляции. От ходьбы наше тело становится гибким, что приводит к укреплению мышечной силы.

Укрепление мышц и суставов

Обычное ограничение физической активности до минимума, постоянное сиденье перед компьютером как на работе, так и в свободное время портят нашу правильную осанку. Мышцы реагируют мгновенно. Когда они не используются, они просто слабеют. Все это приводит к повышенному риску переломов и растяжений.

Повышение иммунитета

Постоянное пребывание в закрытых помещениях способствует заражению вирусами. В свою очередь польза прогулки на свежем воздухе способствует закаливанию организма и повышению иммунитета.

Улучшение настроения

Обычные прогулки способны улучшить ваше настроение и самочувствие. Прогулка на свежем воздухе помогает успокоить эмоции и способствует образованию положительных мыслей. А это особенно важно в это нелегкое время. Следовательно, удастся облегчить депрессию и другие распространенные нарушения. Кроме того, ходьба эффективно снижает стресс.