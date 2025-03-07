Эти две черты личности делают человека мгновенно привлекательнее: проверьте, есть ли они у вас

Красота и привлекательность человека - это не внешность, а совсем другое. В современном мире, где первое впечатление часто базируется на внешности, новейшие исследования показывают, что именно доброта и просоциальное поведение могут сделать человека по-настоящему привлекательным.

Какие две черты личности делают человека мгновенно привлекательным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Journal of social Psychology .

Недавнее исследование, опубликованное в Британском журнале социальной психологии, доказывает: доброта может стать главным козырем в рейтинге привлекательности.

Команда ученых проанализировала 10 экспериментов с более чем 4000 участников, создавая различные сценарии для оценки влияния просоциального поведения на физическую привлекательность.

Участники исследований:

наблюдали реальные примеры полезного поведения

читали описания просоциальных поступков

представляли сценарии с добрыми действиями

Участники также смотрели на изображения людей, читая описания как нейтрального, так и полезного поведения, а затем оценивали их физическую привлекательность.

Иногда не было сопроводительных изображений, что позволяло исследователям проверить, выходит ли эффект за пределы визуальных впечатлений.

Результаты выявили последовательную связь: люди, которые демонстрировали доброту и готовность помочь, оценивались как более красивые независимо от физических недостатков.

Постоянная доброжелательность имела гораздо более сильный эффект, чем случайные или одноразовые поступки. Оказалось, что даже когда участники замечали физические недостатки, такие как шрамы или асимметрия, позитивное отношение значительно размывало эти моменты. Привлекательность человека - это не физические особенности, а внутренние (фото: freepik.com)

"Мы думали, что просоциальность сыграет значительную роль, но не ожидали, что она превзойдет интеллект или юмор. Это открытие свидетельствует о том, что доброта может быть более центральной для нашего восприятия красоты, чем мы обычно предполагаем", - отметила аспирант Фулбрайта из Wharton School при университете Пенсильвании Наталья Кононова.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования показывают, что настоящая красота формируется не только внешними данными, но и способностью дарить тепло и поддержку другим.

В мире, где каждый стремится быть замеченным, исследование напоминает: стоит вкладывать усилия не только во внешний вид, но и в развитие личностных качеств.

Просоциальное поведение, как ключ к настоящей привлекательности, может изменить наше восприятие как себя, так и других.

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