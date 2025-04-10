Эти две ошибки в питании делают кровь густой: от чего надо срочно отказаться

Хотя причины такого состояния могут быть разными, врачи и диетологи все чаще указывают на прямую связь со стилем питания. Оказывается, две распространенные пищевые ошибки могут существенно способствовать сгущению крови.

Ошибка №1: Недостаточное потребление жидкости

Вода - это основа плазмы крови. Когда организм обезвожен, объем жидкой части крови уменьшается, а концентрация клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов) и белков растет. Это непосредственно приводит к повышению вязкости крови. Многие люди не выпивают дневную норму жидкости, ограничиваясь кофе или сладкими напитками, которые могут даже усиливать обезвоживание из-за мочегонного или осмотического эффекта.

Старайтесь выпивать не менее 1,5-2 литра чистой негазированной воды в течение дня. Эта норма является усредненной и может меняться в зависимости от веса, уровня активности и климатических условий. Дополнительными источниками жидкости могут быть травяные чаи без сахара, несладкие компоты, а также фрукты и овощи с высоким содержанием воды (огурцы, арбузы, сельдерей). Важно пить равномерно в течение дня, не дожидаясь ощущения сильной жажды, которая уже является сигналом об обезвоживании.

Ошибка №2: Избыток насыщенных жиров, трансжиров и простых углеводов

Несбалансированное питание, богатое вредными жирами и сахаром, негативно влияет на состояние сосудов и реологические свойства крови.

Насыщенные жиры и трансжиры

Содержатся в большом количестве в жирном мясе, колбасных изделиях, сливочном масле, маргарине, фастфуде и многих кондитерских изделиях. Они способствуют повышению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и могут провоцировать воспалительные процессы, что косвенно влияет на вязкость крови.

Простые углеводы и сахар

Чрезмерное потребление сахара, сладостей, выпечки из белой муки, сладких газированных напитков приводит к резким колебаниям уровня глюкозы в крови. Это может способствовать воспалению, повреждению эндотелия (внутренней оболочки сосудов) и негативно влиять на липидный профиль крови, что также может делать ее более густой.

Как исправить

Уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса и рыбы, птицы без кожи. Включайте в рацион полезные ненасыщенные жиры: оливковое масло, авокадо, орехи, семена. Ограничьте потребление сахара и продуктов из белой муки. Основу рациона должны составлять цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые, богатые клетчаткой, которая помогает нормализовать уровень холестерина и сахара в крови.

Густая кровь - это не самостоятельный диагноз, а состояние, повышающее риски сердечно-сосудистых заболеваний. Если у вас есть подозрения или факторы риска (наследственность, лишний вес, курение, малоподвижный образ жизни), обязательно обратитесь к врачу.

Только специалист может провести необходимые обследования (например, коагулограмму) и дать индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни и питания, а при необходимости - назначить лечение. Простые изменения в ежедневном рационе могут стать важным шагом к сохранению здоровья ваших сосудов и сердца.