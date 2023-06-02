Эти два вида мяса могут повышать риск инсульта

Инсульт - это одна из самых распространенных причин смерти. Неправильное питание может только увеличить риск этого острого нарушения мозгового кровообращения.

Какие продукты увеличивают риск инсульта

Речь идет о переработанном и красном мясе. К переработанному мясу относятся такие продукты, как сосиски, бекон и ветчина, а к красному мясу относятся говядина и свинина.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, также сообщает об этом риске. В ходе эксперимента, в котором приняли участие более 400 тысяч участников из девяти стран, были выявлены продукты, связанные с риском как ишемического, так и геморрагического инсульта.

Выяснилось, что всего 50 граммов красного и обработанного мяса в день были связаны с повышением риска ишемического инсульта на 14%.

Как обезопасить себя от инсульта

Однако доктор Кассам отметила, что это всего лишь одно исследование, и его результаты необходимо подтвердить, прежде чем можно будет сделать какой-либо вывод.

"Несмотря на то, что в этой области необходимы дополнительные исследования, красное и переработанное мясо связано с целым рядом проблем со здоровьем, от рака до сердечных заболеваний. Для этих нездоровых продуктов и напитков действительно не существует безопасной дозы", - сказала медик.

По ее словам, если вы собираетесь есть красное и переработанное мясо, сведите его количество к минимуму и убедитесь, что вы едите его с большим количеством фруктов и овощей.

Чтобы свести риск инсульта к минимуму, врач рекомендовал заменить это мясо полезными фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобами, орехами и семечками.