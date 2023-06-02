Ці два види м'яса можуть підвищувати ризик інсульту

Інсульт – це одна з найпоширеніших причин смерті. Неправильне харчування може лише збільшити ризик цього гострого порушення мозкового кровообігу.

Які продукти збільшують ризик інсульту

Йдеться про перероблене та червоне м'ясо. До переробленого м'яса належать такі продукти, як сосиски, бекон і шинка, а до червоного м'яса належать яловичина та свинина.

Дослідження, опубліковане в European Heart Journal також повідомляє про цей ризик. У ході експерименту, в якому взяли участь понад 400 тисяч учасників із дев'яти країн, було виявлено продукти, пов'язані з ризиком як ішемічного, так і геморагічного інсульту.

З'ясувалося, що лише 50 грамів червоного та обробленого м'яса на день були пов'язані з підвищенням ризику ішемічного інсульту на 14%.

Як убезпечити себе від інсульту

Однак доктор Кассам зазначила, що це лише одне дослідження, і його результати необхідно підтвердити, перш ніж можна буде зробити якийсь висновок.

"Незважаючи на те, що в цій галузі необхідні додаткові дослідження, червоне та перероблене м'ясо пов'язане з низкою проблем зі здоров'ям, від раку до серцевих захворювань. Для цих нездорових продуктів та напоїв справді не існує безпечної дози", - сказала медик.

За її словами, якщо ви збираєтеся їсти червоне та перероблене м'ясо, зведіть його кількість до мінімуму та переконайтеся, що ви їсте його з великою кількістю фруктів та овочів.

Щоб звести ризик інсульту до мінімуму, лікар рекомендував замінити це м'ясо корисними фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, бобами, горіхами та насінням.