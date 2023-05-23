Эти два симптома при пробуждении могут сигнализировать о раке

Симптомы рака часто расплывчаты и плохо определены, что затрудняет саму диагностику заболевания. Не стоит пропускать странные ощущения, ведь они могут указывать на смертельную болезнь.

Доктор Дебора Ли из Англии рассказала, какие два симптома при пробуждении должны вас насторожить, пишет Express.

На какие симптомы обратить внимание

Головные боли и кашель, которые усиливаются по утрам, могут быть тревожными сигналами, которые нельзя игнорировать.

Головные боли

Врач объяснила, что опухоли головного мозга часто вызывают головные боли, которые усиливаются по утрам.

"Когда вы лежите в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует его естественное кровообращение. Головная боль имеет тенденцию уменьшаться в течение дня", - сообщила доктор.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, около 77% пациентов с раком головного мозга страдают от головных болей. NHS объясняет, что ключевым признаком головной боли напряжения является то, что она ощущается с обеих сторон головы.

Тем не менее, врач советует, при любых новых симптомах, которые вас беспокоят, посетить своего врача.

Другие явные признаки опухолей головного мозга могут включать судороги, плохое самочувствие и тошноту, чувство сонливости, потерю памяти, онемение и слабость одной стороны тела, затруднение речи и изменения зрения.

Кашель

Кашель считается одним из основных признаков рака легких, но этот симптом также может усиливаться по утрам.

"Кашель - это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в легкие. При раке легких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи. Многие пациенты с раком легких являются курильщиками и, как правило, имеют кашель курильщика, который также часто беспокоит по утрам", - отметила Дебора Ли.

Хотя утренний кашель не обязательно гарантирует смертельное заболевание, все же важно пройти обследование у врача. Доктор Ли рекомендует обратиться к семейному врачу, особенно если у вас в течение трех недель не проходит кашель.

"Немедленно обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо тревожные симптомы, такие как боль в груди, кашель с кровью, одышка или общее недомогание", - добавила она.