Эти действенные способы помогут быстро заснуть при бессоннице: вот что нужно сделать

Многие люди не хотят избавиться от бессонницы, ведь думают, что все самостоятельно нормализуется. Однако лучше не вредить организму и попробовать действенные способы.

Что нужно сделать

Чтобы раз и навсегда избавиться от бессонницы, специалисты рекомендуют купить шторы, маску, скачать книги и плейлисты.

Уберите гаджеты из спальни

Обычно все перед сном смотрят фильмы или общаются с друзьями в социальных сетях. Компьютер, телефон и планшет следует забрать из спальни, ведь тогда люди будут гораздо лучше спать.

Тьма

Выключите свет, закройте окна плотными шторами, заклейте все светодиоды и щель под дверью.

"Вы не должны видеть свои пальцы на вытянутой руке. Иначе - не работает. (Маска для сна тоже решение проблемы)", - говорится в сообщении.

Позаботьтесь о свежем воздухе и прохладе

Эксперты говорят, что проветрить комнаты перед сном недостаточно. Необходимо полностью открыть окно. Тогда бессонница точно исчезнет.

Найдите помощников для засыпания

Для этого способа следует подготовить медитации, аудиокниги, расслабляющие звуки (шум дождя) или музыку.

"Книга перед сном тоже вполне допустима (бумажная или "электронные чернила". Не телефон и планшет)", - говорят специалисты.

Питание

В день нужно есть хотя бы один из этих продуктов: молоко, бананы, миндаль, жирную рыбу, орехи, творог, овсянку, вишню и индейку. Все потому, что такие продукты имеют витамины, которые способствуют выработке мелатонина.