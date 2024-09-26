Эти четыре знака Зодиака сорвут с неба все звезды. Таро-гороскоп на пятницу сулит им редкий подарок

Скорпион

Приветствуйте радость, которая ворвется в вашу жизнь. Не нужно игнорировать тот редкий шанс, который для вас приготовила Вселенная. В пятницу вы сумеете с легкостью добиться желаемого и наконец-то оставить в прошлом сомнения и неуверенность.

Водолей

Не позволяйте страхам вас контролировать. Вам стоит рискнуть, карты Таро сулят вам огромное везение. Срывайте с неба все звезды и не оглядывайтесь назад. Позвольте чудесам и настоящему счастью наполнить ваше сердце теплом. Этот день вам точно запомнится.

Лев

Карты Таро сулят вам неожиданные события. Ваша жизнь может кардинально измениться, в пятницу вам едва ли придется скучать. И все перемены, которые приготовила для вас Вселенная, станут настоящим подарком. Помните о том, что вы достойны лучшего, а потому без стеснения сияйте ярче всех.

Телец

В пятницу вы будете на высоте. Все начинания, которые вы запланируете на этот день, с легкостью воплотятся в жизнь. Дайте волю творчеству и своим желаниям. Карты Таро обещают вам по-настоящему удачный и продуктивный день, что точно станет для вас приятным сюрпризом.