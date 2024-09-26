RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти четыре знака Зодиака сорвут с неба все звезды. Таро-гороскоп на пятницу сулит им редкий подарок

Каким знакам Зодиака повезет в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в пятницу, 27 сентября, представителям четырех знаков Зодиака очень повезет. Таро-гороскоп сулит им прекрасные новости и очень редкий подарок от Вселенной.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Скорпион

Приветствуйте радость, которая ворвется в вашу жизнь. Не нужно игнорировать тот редкий шанс, который для вас приготовила Вселенная. В пятницу вы сумеете с легкостью добиться желаемого и наконец-то оставить в прошлом сомнения и неуверенность.

Водолей

Не позволяйте страхам вас контролировать. Вам стоит рискнуть, карты Таро сулят вам огромное везение. Срывайте с неба все звезды и не оглядывайтесь назад. Позвольте чудесам и настоящему счастью наполнить ваше сердце теплом. Этот день вам точно запомнится.

Лев

Карты Таро сулят вам неожиданные события. Ваша жизнь может кардинально измениться, в пятницу вам едва ли придется скучать. И все перемены, которые приготовила для вас Вселенная, станут настоящим подарком. Помните о том, что вы достойны лучшего, а потому без стеснения сияйте ярче всех.

Телец

В пятницу вы будете на высоте. Все начинания, которые вы запланируете на этот день, с легкостью воплотятся в жизнь. Дайте волю творчеству и своим желаниям. Карты Таро обещают вам по-настоящему удачный и продуктивный день, что точно станет для вас приятным сюрпризом.

К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп до конца недели.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, что четыре знака Зодиака начнут новый этап своей жизни уже в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрология