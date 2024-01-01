Эти четыре упражнения помогут вам избавиться от жира на животе после праздников

Как избавиться от жира на животе

Сбалансированная диета и целенаправленные физические упражнения необходимы для эффективного уменьшения жира на животе.

Поэтому эксперт Леон Болмир рекомендовал остановить свой выбор на следующих четырех упражнениях.

Планка

Фитнес-эксперт посоветовал начать с позиции отжимания, опираясь на предплечья, а не на руки, сохраняя при этом тело прямой линией Удерживайте это положение, задействуя мышцы корпуса, в течение 30–60 секунд.

Рашн твист

Чтобы выполнить упражнение, вам нужно сесть на пол, согнуть колени и убедиться, что пятки касаются земли. Слегка откиньтесь назад, держа спину прямо. Удерживая гантелю или просто сцепив руки вместе, вращайте туловище из стороны в сторону, касаясь пола рядом с собой.

Альпинист

Вы начинаете с положения планки, положив руки под плечи и подтягивая колени к груди. Нужно быстро менять ноги, как будто вы бежите горизонтально.

Велосипедные скручивания

Чтобы выполнить велосипедные скручивания, вы лежите на спине, заложив руки за голову и вытянув локти. Затем нужно подтянуть колени к груди и одновременно оторвать плечи от земли, коснувшись левым локтем правого колена, затем правым локтем - левого колена, крутя педали, как будто вы едете на велосипеде.

Старайтесь выполнять три подхода по 10–15 повторений для каждого упражнения, постепенно увеличивая количество повторений по мере наращивания силы.

Количество жира на животе, которое вы уменьшите, будет зависеть от ряда факторов, включая вашу диету, образ жизни и текущий уровень физической подготовки.