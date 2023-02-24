Эти безалкогольные напитки увеличивают риск сердечных болезней. Вы тоже ими злоупотребляете

Какие напитки повышают риск сердечных заболеваний

Ежегодно в Великобритании умирают более 160 000 человек от болезней сердца. Исследования все чаще показывают, что это может являться результатом нездорового образа жизни. В частности, врачи предупреждают, что безалкогольные напитки могут повысить риск развития сердечных заболеваний.

Медики отмечают, что угрозу могут представлять лимонад, кола или любой другой сладкий газированный напиток.

Такие безалкогольные напитки - популярный выбор во всем мире. Только в Великобритании в 2021 году потреблено около 13,94 млрд литров.

Как именно эти напитки влияют на здоровье сердца

Главный ингредиент этих напитков - сахар. Именно он может угрожать здоровью сердечно-сосудистой системы.

"Сахар - это, по сути, калории, а дополнительные калории могут привести к увеличению веса, что может привести к проблемам со здоровьем, таким как сердечные заболевания и диабет 2 типа", - заявляет Джеймс Морен, доктор медицинских наук, диетолог.

По его словам, регулярное употребление слишком большого количества сахара связано с повышением уровня ожирения, высоким уровнем сахара в крови, высоким артериальным давлением и воспалением организма.

"Кроме того, это может привести к состоянию, которое называется атеросклерозом", - объясняет врач.

При этой болезни холестерин закупоривает артерии и препятствует нормальной циркуляции крови. Все эти процессы закладывают основу для болезней сердца и других сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечные приступы.