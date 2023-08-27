Эти 8 научно доказанных признаков подтверждают, что вы влюблены

Как только не называют любовь - и неземные чувства, и лихорадка, и болезнь, и самое нежное и чистое чувство на земле. И отчасти, люди правы - у чувства влюбленности и любви есть признаки, которые имеют научное доказательство и объяснение.

Какие именно признаки быстро подтвердят, что вы на самом деле влюблены - читайте в материале Styler.

Вы чувствуете себя слегка пьяным

И действительно, фраза "пьян от любви", - не фигуральная, а подтвержденная учеными. В одном из исследований выяснили, что алкоголь и окситоцин, который называют гормоном любви, действуют на мозг приблизительно одинаково.

Во время исследования, животным вводили окситоцин через нос и повышение этого гормона увеличивало симпатию к ближнему, склонность к самопожертвованию, а стресс и тревожность сильно снижались. Поэтому человек чувствует после первого любовного поцелуя приблизительно то же, что и после бокала с шампанским.

Меньше чувствительности к боли

Исследования медицинской школы Стэндфордского университета показало, что чувство влюбленности оказывает действие, схожее с эффектом обезболивающих препаратов. Это связано с активацией прилегающего ядра - именно эта зона просыпается при получении анальгетиков или, например, из-за большого выигрыша в казино.

Для эксперимента исследователи собрали студентов, которые находятся в романтических отношениях до девяти месяцев. К их руке прикрепили термостимулятор и нагрели его до температуры, вызвавшей боль.

После этого студентам показывали фото любимых и уровень боли значительно уменьшался. При этом на МРТ отчетливо наблюдалась активация ядра. Кроме того, студентам показывали фотографии случайных привлекательных людей, но такого эффекта уже не возникало.

Ощущение, как после пробежки стометровки

Бросает в жар, сердце колотится, дыхание сбивается, частое и прерывистое - и это не после интенсивных занятий спортом, а когда вы смотрите в глаза другого человека.

Влюбленность повышает уровень адреналина и норэпинефрина и у вас происходит всплеск гормонов. А еще схожее состояние у человека бывает из-за сильного испуга. При влюбленности в коктейль гормонов еще добавляется дофамин и другие гормоны удовольствия, что приводит к состоянию сильного возбуждения.

Потеря аппетита

Влюбленные люди могут сутками питаться водой, яблоками и маленьким бутербродом. При этом сил на все более, чем предостаточно и чувства голода практически нет. И в таком состоянии снова виновен окситоцин.

Исследования показали, что повышение уровня этого гормона притупляет чувство голода и ведет к снижению количества необходимых калорий. А значит, от любви действительно можно похудеть.

Расширение зрачков

Ученые из университета Род-Айленд в США обнаружили необычную физиологическую реакцию у влюбленных людей - при взгляде на свой объект любви, у человека расширяются зрачки.

Схожая реакция бывает, когда в поле зрения впервые попадает человек, который нам сразу понравился. Мир вокруг меркнет и все наше внимание сосредотачивается на объекте симпатии.

Лицо светится

У влюбленных лицо выглядит так, как будто изнутри включили лапочку в 100 ватт. У них огонек в глазах, постоянная улыбка. И в этом виноваты гормоны, которые разгоняют кровообращение, а в кожу поступает значительно больше кислорода. Поэтому влюбленные выглядят так, как будто только что вернулись из отпуска в альпийской деревне.

Невозможность связать два слов

Красноречивые и остроумные внезапно превращаются в косноязычных и молчаливых людей, которые не могут связать два слова. А еще они краснеют, бледнеют, мямлят что-то непонятное, когда пытаются что-то объяснить. Их ладони потеют, во рту становится сухо.

И такой эффект имеет гремучая смесь ноэпинефрина и окситоцина. Их уровень резко повышается, когда рядом находится объект нашей влюбленности. Со временем этот эффект исчезает.

Результаты в спорте улучшаются

Влюбленность способна дать второе дыхание и ваши показатели в спорте или фитнес-зале могут стать на порядок лучше. Такой результат показал опрос более 400 спортсменов.

Эмоции дают ту энергию, которой обычно не хватает для выполнения упражнений. И человек понимает, что на самом деле способен на большее. А еще появляется желание стать привлекательнее для любимого человека.