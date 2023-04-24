"Пищевое свинство, а не диета": тренер раскритиковал популярную методику для похудения

Среди украинцев в последнее время популярным стало интервальное голодание. Популяризаторы этого метода уверяют, что он дает отличный результат и почти без лишних усилий. Впрочем, действительно ли этот способ настолько эффективен и безопасен?

Ответ на этот вопрос дал тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram .

Дает ли результат интервальное голодание

При интервальном голодании можно есть только в течение 8 часов, а остальное время нужно ограничиваться в пище. Также есть схемы, когда можно есть в течение 6 или 4 часов, а остальное голодать.

"В интернете рассказывают о чудо-методике похудения - интервальном (периодическом) голодании. Она манит своей простотой и возможностью есть все под ряд на протяжении восьми (шести, четырех) часов в сутки. Но никакая суперметодика не может отменить физические законы. Если за 24 часа ваше тело не сожжет больше калорий, чем вы съели за 8 часов - вы не будете худеть", - заявляет тренер.

Мандзяк объясняет, что эта методика не может быть действенной, поскольку часто при ней люди отказываются от завтрака и в течение определенных часов начинают поглощать слишком много калорийной пищи, и при этом ожидают, что похудеют.

"Позволь человеку есть что и сколько он хочет, и он будет есть калорийную еду. Но энергия не может исчезнуть в вашем теле, если вы ели по канонам периодической голодовки. Есть 8 часов все под ряд - это не периодическое голодание, а вариация пищевого свинства", - говорит эксперт.

Почему эта методика не действует

Тренер отмечает, что не зависимо от того, худеет человек или нет, он должен удовлетворять потребность организма в незаменимых аминокислотах, клетчатке, витаминах и минералах.

"А для этого он должен есть достаточное количество овощей, фруктов, ягод, зерновых, бобовых, молочных продуктов, яиц, мяса, рыбы, орехов и семян. Он должен садиться к столу, проголодавшись. Именно к столу, а не есть перед телевизором" или на ходу", - говорит Мандзяк.

Также он добавляет, что периодическое голодание - отличный инструмент, который тренер и сам применяет в своем питании.

"Но это не самодостаточная диета или методика, это инструмент, который по желанию можно интегрировать в свой рацион", - объясняет тренер.