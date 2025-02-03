Эти 6 трюков помогут почистить сваренные яйца за секунды

Сваренные яйца - один из самых популярных продуктов для приготовления завтраков, салатов или закусок. Но многих раздражает процесс их очистки: скорлупа может оставлять кусочки на белке. Впрочем, существуют способы, которые облегчают очистку вареных яиц.

О том, как быстро почистить вареные яйца читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Способ 1. Окунуть в холодную воду

Один из самых простых и эффективных способов почистить яйца - использование воды. После того, как яйца будут сварены, погрузите их в миску с холодной водой или льдом. Пусть они полежат в ней несколько минут.

Затем слегка постучите яйцо, чтобы скорлупа треснула - тогда ее можно снять с белка целым кусочком. Этот метод удобен, а вода помогает остановить процесс варки и создать прослойку между скорлупой и белком, что облегчает очистку.

Способ 2. Стукнуть яйцо тупым концом

Быстро почистить вареное яйцо от скорлупы можно с помощью одного простого трюка. Для этого яйцо нужно стукнуть тупым концом о твердую поверхность. Часто во время варки там образуется воздушный карман, который облегчает снятие скорлупы.

Способ 3. Потрясти яйцо в банке

Если вы не любите тратить много времени на очистку яиц, попробуйте метод "тряски". Для этого вам понадобится лишь небольшая банка или контейнер.

После того, как яйца остынут, положите их в контейнер, налейте немного воды, закройте крышку и хорошо потрясите. Это поможет скорлупе отделиться, а вы быстро снимете ее с помощью простых движений. Этот способ является одним из самых быстрых, поэтому подходит для больших порций яиц.

Способ 4. Покачать яйцо по столу

Один из самых быстрых и простых способов почистить сваренные вкрутую яйца - покачать их по столу, прижав ладонью. От прижатия к твердой поверхности скорлупа начнет трескаться и крошиться, отделяясь от белка.

Способ 5. Снять скорлупу ложкой

Не всегда для того, чтобы быстро почистить вареные яйца, нужна вода. Можно воспользоваться и методом с ложкой. Сваренное яйцо нужно разбить с тупого конца и слегка убрать скорлупу на месте трещины. Засуньте чем скорлупой и белком столовую ложку и осторожно прокатывайте ее.

Благодаря этому способу можно легко снять скорлупу с яйца, не повредив белок. Этот метод требует некоторой сноровки, но он помогает быстро очистить яйцо.

Способ 6. "Выдуть" яйцо

Сваренное яйцо можно легко почистить с помощью "выдувания". Для этого яйцо разбивают с обоих концов, и, слегка убрав скорлупу на месте трещин, катают по столу.

После того, как вся твердая поверхность будет в маленьких трещинах, нужно сильно дунуть с острого конца яйца. Тогда белок легко отделится от пленки со скорлупой.