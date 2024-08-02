Куда пойти в выходные? Эти 6 необычных музеев Киева вас действительно поразят

Считаете, что музеи - это немного скучно? Тогда вам обязательно нужно посетить музеи в Киеве, где собраны такие удивительные вещи, что ваша фантазия даже не представляет. Так куда пойти на выходные с семьей или самому, чтобы обеспечить приятный культурный шок?
РБК-Украина (проект Styler) собрало 6 самых оригинальных музеев Киева, которые гарантированно работают сейчас и пускают посетителей.
Увидеть уникальную коллекцию живых медуз можно в самом центре столицы. Созданием музея занималась команда профессиональных аквариумистов, в наработке которых киевский океанариум «Морская сказка» и крупнейший аквариум Украины, созданный во Львове в ресторане «36ПО».
В этом музее посетители смогут наблюдать за плавными движениями сотен разнообразных медуз в подсвеченных аквариумах и узнать, сколько известных человечеству видов существует на нашей планете, какие из них смертельно ядовиты, а какие вообще бессмертны. Экспозиция музея обновляется трижды в год, поэтому вы всегда можете прийти и насладиться уникальной экзотической коллекцией медуз.
Адрес: ул. Крещатик, 7
На территории самой большой пожарной части в Украине, которая является одновременно самой большой в Европе, в 2004 году открылся музей пожарного дела. Посетители могут ознакомиться с эволюцией пожарной техники с 1840-х годов, попробовать себя за рулем автомобиля 30-х годов, осмотреть старинные гидранты, увидеть тренировочный манеж современных пожарных и спуститься по легендарному пожарному шесту. Обратите внимание, что посещение - бесплатное, но только в составе группы, которую вы можете собрать из своих друзей.
Адрес: Оболонский район, территория 25 Государственной пожарно-спасательной части.
Этот чудо-парк открылся 23 июня 2006 года. На площади в 2 гектара представлена вся история развития и становления Украины. На изготовление всех 60 макетов ушло почти десять лет, и каждый год коллекция постоянно пополняется новыми сооружениями и зданиями.
В мини-городке есть свой мини-Крещатик с Майданом Незалежности, а мини-Днепр пересекает пять главных мостов: Северный, Пешеходный, Патона, Метро и Южный. В парках и скверах мини Киева разместились памятники наиболее известных деятелей культуры, политики и искусства Украины, а в аэропорту "Борисполь" приземлились самолеты из разных уголков мира. В настоящее время население мини Украины составляет более 700 жителей.
Адрес: остров Гидропарк.
Это не просто музей, а настоящий аттракцион. Вот что пишут сами его владельцы, приглашая посетителей: "Музей фотоиллюзий открыт для зрителей любого возраста, без ограничений и может гарантировать - скучно не будет! Побывать на обложке журнала Форбс, спастись от акулы, уйти от извержения вулкана, почувствовать только малейшая часть того, что есть в нашем музее".
Адрес: ул. Сагайдачного, 41
Государственный Музей игрушки открывает перед вами волшебный мир из 15 000 экспонатов, прослеживающих историю игрушек от 30-х годов до сегодняшнего дня. Эта уникальная коллекция собиралась более 70 лет, и здесь вы найдете все: от народных игрушек и настольных игр до разнообразной техники и елочных украшений. Особенно поражают более 600 различных кукол, а также редкие авторские экземпляры и подарки коллекционеров, единственные в своем роде.
Адрес: Кловский спуск, 8.
Даже сложно сказать, кого поразит это место - ваших детей или вашу ностальгию по детству (фото: Facebook/Государственный Музей Игрушки)
Музей микроминиатюр Николая Сядристого, расположенный на территории Киево-Печерской Лавры, - настоящая находка для тех, кто ценит искусство и уникальность. Здесь можно увидеть розу внутри волоса, караван золотых верблюдов, проходящий через игольное ушко, или портрет-барельеф балерины Майи Плисецкой, вырезанный на косточке вишни размером всего 3х4 миллиметра. И это лишь небольшая часть изумительных экспонатов, представленных в музее. Николай Сядристый по праву признан лучшим миниатюристом мира, и его произведения стоит увидеть своими глазами.
Адрес: Киево-Печерская Лавра.
Ранее мы писали, что в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию "К своей природе".
Читайте также о 7 самых интересных местах в Хмельницком, о которых не расскажут путеводители.
При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве", "Парк-музей "Украина в миниатюре", "Наш Киев".