Куда пойти в выходные? Эти 6 необычных музеев Киева вас действительно поразят

Музей живых медуз

Увидеть уникальную коллекцию живых медуз можно в самом центре столицы. Созданием музея занималась команда профессиональных аквариумистов, в наработке которых киевский океанариум «Морская сказка» и крупнейший аквариум Украины, созданный во Львове в ресторане «36ПО».

В этом музее посетители смогут наблюдать за плавными движениями сотен разнообразных медуз в подсвеченных аквариумах и узнать, сколько известных человечеству видов существует на нашей планете, какие из них смертельно ядовиты, а какие вообще бессмертны. Экспозиция музея обновляется трижды в год, поэтому вы всегда можете прийти и насладиться уникальной экзотической коллекцией медуз.

Адрес: ул. Крещатик, 7

Аквариумы с медузами - это даже не океан, а какой-то космос! (фото: instagram.com/jellyfishmuseum)

Музей пожарного дела

На территории самой большой пожарной части в Украине, которая является одновременно самой большой в Европе, в 2004 году открылся музей пожарного дела. Посетители могут ознакомиться с эволюцией пожарной техники с 1840-х годов, попробовать себя за рулем автомобиля 30-х годов, осмотреть старинные гидранты, увидеть тренировочный манеж современных пожарных и спуститься по легендарному пожарному шесту. Обратите внимание, что посещение - бесплатное, но только в составе группы, которую вы можете собрать из своих друзей.

Адрес: Оболонский район, территория 25 Государственной пожарно-спасательной части.

Кто из мальчиков не мечтал в детстве стать пожарным? (фото: go2.kiev.ua)

Музей-парк "Украина в миниатюре"

Этот чудо-парк открылся 23 июня 2006 года. На площади в 2 гектара представлена вся история развития и становления Украины. На изготовление всех 60 макетов ушло почти десять лет, и каждый год коллекция постоянно пополняется новыми сооружениями и зданиями.

В мини-городке есть свой мини-Крещатик с Майданом Незалежности, а мини-Днепр пересекает пять главных мостов: Северный, Пешеходный, Патона, Метро и Южный. В парках и скверах мини Киева разместились памятники наиболее известных деятелей культуры, политики и искусства Украины, а в аэропорту "Борисполь" приземлились самолеты из разных уголков мира. В настоящее время население мини Украины составляет более 700 жителей.

Адрес: остров Гидропарк.

Почувствуйте себя настоящим Гулливером в этом мини-городе (фото: minikiev.kiev.ua)

Музей фото-иллюзий

Это не просто музей, а настоящий аттракцион. Вот что пишут сами его владельцы, приглашая посетителей: "Музей фотоиллюзий открыт для зрителей любого возраста, без ограничений и может гарантировать - скучно не будет! Побывать на обложке журнала Форбс, спастись от акулы, уйти от извержения вулкана, почувствовать только малейшая часть того, что есть в нашем музее".

Адрес: ул. Сагайдачного, 41

Посетители этого музея рискуют почувствовать себя как Алиса в стране чудес (фото: https://foto-illusion-kiev.com.ua)

Государственный Музей Игрушки

Государственный Музей игрушки открывает перед вами волшебный мир из 15 000 экспонатов, прослеживающих историю игрушек от 30-х годов до сегодняшнего дня. Эта уникальная коллекция собиралась более 70 лет, и здесь вы найдете все: от народных игрушек и настольных игр до разнообразной техники и елочных украшений. Особенно поражают более 600 различных кукол, а также редкие авторские экземпляры и подарки коллекционеров, единственные в своем роде.

Адрес: Кловский спуск, 8.

Даже сложно сказать, кого поразит это место - ваших детей или вашу ностальгию по детству (фото: Facebook/Государственный Музей Игрушки)

Музей микроминиатюр Николая Сядристого

Музей микроминиатюр Николая Сядристого, расположенный на территории Киево-Печерской Лавры, - настоящая находка для тех, кто ценит искусство и уникальность. Здесь можно увидеть розу внутри волоса, караван золотых верблюдов, проходящий через игольное ушко, или портрет-барельеф балерины Майи Плисецкой, вырезанный на косточке вишни размером всего 3х4 миллиметра. И это лишь небольшая часть изумительных экспонатов, представленных в музее. Николай Сядристый по праву признан лучшим миниатюристом мира, и его произведения стоит увидеть своими глазами.

Адрес: Киево-Печерская Лавра.

Самая маленькая в мире книга. Размер 0,6 мм. Зашитая паутинкой, обложка изготовлена из лепестка бессмертника (фото: museum-portal.com)