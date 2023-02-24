Эти 5 привычек укрепляют здоровье и способствуют долголетию: научное обоснование

Избегайте переедания

Исследования на животных показывают, что снижение нормального количества употребления калорий на 10-50% может увеличить продолжительность жизни.

Исследования популяций людей, славящихся долголетием, отмечают также связь между низким употреблением калорий, удлиненной продолжительностью жизни и меньшей вероятностью заболеваний.

Ограничение калорий может помочь снизить избыточный вес тела и жир на животе, а эти факторы связаны с сокращением продолжительности жизни.

Ешьте больше орехов

Орехи богаты белком, клетчаткой, антиоксидантами и полезными растительными соединениями. Более того, они являются отличным источником витаминов и минералов, таких как медь, магний, калий, фолиевая кислота, ниацин и витамины B6 и E.

Несколько исследований показывают, что орехи оказывают благоприятное влияние на здоровье при заболеваниях сердца, высоком кровяном давлении, воспалениях, диабете и даже некоторые формы рака.

Исследования показывают, что люди, потреблявшие хотя бы 3 порции орехов в неделю, имели на 39% меньший риск преждевременной смерти.

В двух недавних обзорах, в которых приняли участие более 350 000 человек, было отмечено, что те, кто ел орехи, имели на 4-27% меньший риск смерти в течение периода исследования - при этом наибольшее снижение наблюдалось у тех, кто ел 1 порцию орехов в день.

Введите в рацион куркуму

Когда дело доходит до стратегий борьбы со старением, куркума является отличным вариантом. Эта специя содержит мощное биоактивное соединение под названием куркумин.

Считается, что благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам куркумин помогает поддерживать работу мозга, сердца и легких, а также защищает от рака и заболеваний, связанных с возрастом.

Оставайтесь физически активными

Физическая активность может сохранить ваше здоровье и увеличить время жизни. Всего 15 минут физических упражнений в день могут помочь вам "получить" дополнительные 3 года жизни.

Риск преждевременной смерти может снижаться на 4% за каждые дополнительные 15 минут ежедневной физической активности.

Недавнее исследование показало снижение риска преждевременной смерти на 22% у людей, занимавшихся спортом, даже если они тренировались менее рекомендованных 150 минут в неделю.

Люди, которые придерживались рекомендации 150 минут, имели на 28% меньше риска умереть раньше.

Разработайте правильный режим сна

Исследования показывают, что долголетие связано с регулярным режимом сна. Важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день.

Сон менее 5-7 часов в сутки связан с увеличением риска преждевременной смерти на 12%, тогда как сон продолжительностью свыше 8-9 часов в сутки может также сократить продолжительность жизни на 38%.

Слишком малое количество сна может способствовать воспалению и увеличить риск диабета, болезней сердца и ожирения.

С другой стороны, чрезмерный сон может быть связан с депрессией, низкой физической активностью и недиагностированными заболеваниями, которые могут негативно отразиться на качестве жизни.