Врачи назвали привычку, из-за которой повышается давление. Вы тоже так делаете

Некоторые привычки мы воспроизводим автоматически, даже не задумываясь. Однако среди них есть такие, которые могут казаться нам невинными, но на самом деле они являются очень вредными для нашего здоровья.

О том, какая ежедневная привычка способна повышать давление, рассказали на медицинской странице UaHealth в Instagram .

Какая привычка приводит к повышению давления

"В США разворачивались целые рекламные кампании по "раскрещению" ног, а кто-то до сих пор не догадывается, что закидывать ногу на ногу может оказаться достаточно вредной для здоровья привычкой", - говорят врачи.

Медики заявляют, что сиденье со скрещенными ногами способно повышать артериальное давление у людей, которые имеют с этим проблемы. При этом они подчеркивают, что такая поза не приведет к критическим состояниям и необходимости вызывать скорую помощь здоровому человеку.

"Сидение в любой позе без движения - уже плохо. Поэтому старайтесь не засиживаться. Выставляйте будильник, чтобы разминать ноги хотя бы раз в час", - советуют врачи.

Как скрещение ног влияет на давление

"Скрещенные ноги не значительно, но поднимают давление. Как только поставите ноги ровно, то давление вернется в норму. Здоровый человек может и не почувствовать этого, но люди, страдающие повышенным давлением, могут ощущать значительный дискомфорт", - пишут эксперты.

Медики уточняют, что речь идет именно о скрещении в коленях, а в зоне голеней - никак не влияет на давление.

Поза со скрещенными ногами также может портить осанку человека.

"Одно из исследований показало, что сидение в такой позе более 3 часов в сутки может привести к чрезмерному наклону корпуса вперед и округлению плеч. Ведь так мышцы пытаются адаптироваться к позе и восстановить баланс напряжения", - объясняют врачи.

При этом пока исследования не подтверждают связь со скрещенными ногами и онемением ног и варикозом.

Медики советуют избегать такой позы для длительного сидения. А также делать зарядку, много ходить и двигаться хотя бы 5 минут в час.