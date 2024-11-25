Эти 5 советов помогут сохранить сушеные грибы надолго

Как долго хранить сушеные грибы

При надлежащих условиях хранения сушеные грибы могут храниться до года или больше. Однако лучше использовать их в течение 6-12 месяцев, чтобы сохранить их вкус и аромат.

Позже грибы могут утратить часть свойств, хотя они не обязательно испортятся.

Правильно высушить грибы

Прежде всего необходимо убедиться, что грибы тщательно высушены перед тем, как их хранить. Кроме того, поврежденные или червивые грибы не следует использовать для сушки.

Для продолжительного хранения они должны быть полностью лишены влаги, иначе может быстро появиться плесень. Сушить грибы можно в электросушилке, в духовке на низкой температуре или естественным путём на воздухе.

После высушивания грибы должны стать хрустящими и ломкими, одновременно сохраняя свою форму, а не раскрашиваясь в песок.

Использовать герметичный контейнер

Для хранения сушеных грибов лучше использовать герметичные контейнеры, которые защищают грибы от воздействия влаги, воздуха и резких ароматов - например, стеклянные банки с крышками, пластиковые контейнеры с герметичными крышками или вакуумные пакеты.

Однако важно, чтобы контейнер был чистым и полностью сухим перед использованием, чтобы предотвратить появление плесени.

Также грибы можно хранить в мешках из натуральной ткани или бумажных пакетах. Однако, хотя такая упаковка защищает грибы от солнечных лучей и пропускает воздух, грибы будут терять аромат быстрее.

Где хранить сушеные грибы (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, если хранить сушеные грибы в мешках, могут завестись мошки. Чтобы предотвратить это, советуют прокипятить мешки в концентрированном солевом растворе, а затем полностью высушить.

Нередко грибы хранятся на нитях, однако тогда заготовка может пылиться или повредиться насекомыми. Для этого варианта хранения рекомендуют обернуть грибы сухой марлей, предварительно замоченной в солевом растворе.

Хранить в темном сухом месте

Сушеные грибы следует хранить в темном, сухом и прохладном месте. Идеально подходят для этого шкафы, кладовки или другие места, куда не попадают солнечные лучи. Солнечный свет может ускорить процесс порчи грибов, поэтому важно, чтобы они хранились в темноте.

Холодильник, погреб или подвал - не лучшие места для хранения сушеных грибов, поскольку высокая влажность может способствовать появлению конденсата и плесени.

Избегать перепадов температуры

Температура хранения сушеных грибов должна быть стабильной, без резких колебаний. Идеально, если температура не превышает 15 градусов.

Проверять грибы на наличие повреждений

Регулярно проверяйте сушеные грибы на наличие повреждений или признаков порчи. Если грибы хранятся в неправильных условиях, они могут испортиться из-за влаги или появления вредителей.

Особенно часто следует просматривать грибы, которые хранятся в стеклянных банках - это рекомендуют делать примерно раз в два месяца.

На то, что грибы испортились, указывают следующие признаки:

повреждение насекомыми

побеление

плесень

почернение

гнилостный запах

В таком случае партию сушеных грибов следует немедленно выбросить, чтобы плесень или другие микроорганизмы не распространялись на другие заготовки.