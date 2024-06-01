Эти 5 невероятных и мощных городов исчезли бесследно. Вот, что удалось узнать о них археологам

Веками ходили легенды о существовании величественных городов и до недавнего времени выяснить причины их исчезновения почти невозможно. Однако археологам удалось открыть некоторые тайны давно утраченных поселений.

Плодородные мегаполисы в долине Инда

Цивилизация долины Инда, равная могуществу Месопотамии и Египта, царила примерно между 2500 годами до н.э. и 1700 года до нашей эры на территории современного Пакистана на Индийском субконтиненте.

Месопотамия и Египет развивались с течением времени, завоеватели и кочевник перемещались, сливаясь с другими культурами. Но цивилизация долины Инда, самая большая из трех, потерпела крах и исчезла. Никто не знает, почему.

Жители долины Инда извлекали выгоду от высокоплодородных земель поймы реки Инд и торговли из соседней Месопотамии. Два города, Хараппа и Мохенджо-Даро, где когда-то проживало от 40 000 до 50 000 человек, свидетельствуют об их изяществе и центральной планировке.

Это были земледельцы, торговцы и ремесленники. Культура была грамотной, с продуманным письмом, которое остается в основном нерасшифрованным. Среди важных новшеств - стандартизированные меры и весы, а также резьба на каменных печатях.

Такая цивилизация, казалось, была готова распространиться через плодородные регионы вокруг нее. Однако около 1900 года до нашей эры захватчики уничтожили крупный город Мохенджо-Даро.

И, согласно недавно проанализированному речному осадку в Аравийском море, сильные муссоны во время арктического замерзания могли загнать цивилизацию в горы. Археологи продолжают раскопки, ища подсказки, чтобы собрать воедино историю этой загадочной культуры.

Египетская столица

Богатства, обнаруженные в древнем городе Танис, расположенном в дельте Нила северо-восточнее Каира, включают комплекс королевских гробниц, наполненный золотыми масками, ювелирными изделиями, серебряными гробами и другими сокровищами, конкурирующими с сокровищами короля Тутанхафа.

И все же мало кто слышал об этом поразительном месте археологических раскопок. Читатели Ветхого Завета могут знать его как Цоан, где, как говорится, Моисей творил чудеса. Сегодня оно называется Сан-эль-Хагар и там уже многие столетия никто не живет.

Но в то время исторический город Танис был столицей Египта 21-й династии и богатым коммерческим центром задолго до Александрии. А потом исчез под песками, когда река изменила свое русло.

Европейские исследователи начали раскрывать части города в 19 веке, но наиболее впечатляющие находки были сделаны в 1939 году, когда французский археолог Пьер Монте обнаружил комплекс королевских гробниц, включавший три неповрежденных и ненарушенных погребальных камер. К сожалению, Вторая мировая война затмила его открытие.

Хотя некоторые из сокровищ Таниса сейчас можно найти в Египетском музее Каира, а в 2009 году было найдено священное озеро, посвященное богине Мут, ученые знают, что еще многое предстоит открыть. Инфракрасные спутниковые изображения показывают больше зданий, ожидающих открытия.

Влиятельный греческий город-государство

Древнегреческий город-государство Гелике был важным экономическим, культурным и религиозным центром. Указанный среди союзников Агамемнона в "Эллиаде", к четвертому веку до нашей эры он возглавил Ахейскую лигу, защитную конфедерацию городов (включая Айго, существующий и сегодня). Он даже основал колонии, включая Сибарис, на юге Италии.

По словам классических историков, в 373 году до нашей эры Гелике потерпела катастрофу. Говорят, что за пять дней змеи, мыши и другие существа покинули город на высшие земли; затем произошло землетрясение, город упал под землю, и океан залил его, убив всех жителей.

Пропавший город вошел в легенды, его точное местонахождение неизвестно. Многие исследователи 19-го и 20-го веков, включая Жака Ива Кусто, тщетно искали его в водах Коринфского залива.

В 2001 году группа археологов обратила внимание на дельту, образованную реками, впадающими в залив. Там они наконец-то нашли его: стены четвертого века до нашей эры, монеты и керамику, погребенные под многовековым илом. Давно утраченный город, возможный источник вдохновения для истории об Атлантиде, появился снова. Раскопки продолжаются до сих пор.

Легендарный золотой город

Испанские исследователи в Южной Америке услышали легенду об Эльдорадо в 1500-х годах. Им рассказали, что в Андах коренное население Муиска назначило нового вождя, осыпав его золотом с головы до ног и бросив золото и изумруды в священное озеро. Вождь был известен как Эльдорадо, Золотой.

Обманутые жадностью, испанские, немецкие, португальские и английские искатели приключений отправлялись в неумолимые дикие страны Колумбии, Гайаны и Бразилии - и в любое другое место, казавшееся многообещающим - в поисках этого мифического сокровища, испытывая укусы смерти.

Со временем Эльдорадо превратился из человека в город, в долину, вымощенную золотом, которая только и ждала открытия. Никакой золотой казны так и не было найдено.

Однако в легенде может быть толика правды. Озеро, упомянутое в истории Муиски, может быть Лагуна Гуатавита, высоко в Андах близ Боготы, Колумбия. Некоторые золотые предметы и драгоценности были извлечены из этого водоема и другого неподалеку, но все попытки осушить озеро и вернуть известные богатства потерпели неудачу. Любое сокровище там утопленное остается незыблемым.

Утраченная колония

В августе 1587 года группа из 115 английских колонистов высадилась на острове Роанок у побережья современной Северной Каролины. Группу возглавил колониальный губернатор Джон Уайт, и с ним был его сын, невестка и, наконец, внука Вирджиния Дейр, первый английский ребенок, родившийся в Америке.

Через несколько месяцев Уайт отплыл в Англию по припасам. Когда он наконец-то вернулся через три года, там никого не было. Следов борьбы не было - единственными подсказками были слова Croatoan и Cro, вырезанные на деревянном столбе и дереве. Утерянных колонистов так и не нашли.

Открытие в 2012 году карты района Virginea Pars, нарисованной Джоном Уайтом, обнаружило планы строительства секретного форта в конце Альбемарл-Саунд, в 50 милях к западу от Роанока.

Там, в двух местах, расположенных в двух милях друг от друга, исследователи обнаружили кучу европейских артефактов вблизи индейской деревни Меттакем, которые убедительно свидетельствуют о принадлежности к исчезнувшей колонии 1587 года.

Буквально несколько месяцев назад археолог заявил, что нашел артефакты, связанные с пропавшими без вести колонистами, на современном острове Гаттерас, примерно в 50 милях к югу от Роанока – тогдашнего острова Кроатоан, родины племени Кроатоан, где они, возможно, нашли убежище.

Находки включают в себя рукоятку меча, разбитые английские чаши и фрагмент дощечки для письма, на которой все еще есть надписи. Первая потерянная колония Америки, возможно, разделилась и ассимилировалась на деревни коренного населения. Археологи продолжают искать подсказки.