Эти 5 полезных специй должны быть на каждой кухне

Черный перец

Почти в каждом рецепте используется этот популярный компонент. Важно понимать, что молотый черный перец делает вкус блюд более яркими и насыщенными.

Также есть розовый и белый перец горошком, однако даже обычный черный прекрасно удовлетворит ваши кулинарные потребности.

Использование черного перца в рационе способствует снижению веса, улучшению пищеварения, облегчению кашля и простуды и обмен веществ.

Лавровый лист

Такую специю лучше иметь в двух вариантах: молотом и цельном. Лавровый лист используется не только для приготовления первых блюд.

Специя имеет легкий пряно-сладковатый аромат и горьковатый вкус. Его всегда добавляют для приготовления супов и бульонов. На его основе готовят большое количество соусов. Он является одним из обязательных ингредиентов при консервировании.

Молотый лавровый лист отлично подходит для маринования мяса, рыбы и грибов.

Лавровый лист к первым и вторым блюдам лучше добавлять к концу приготовления за 5-15 минут, а затем его нужно убрать. В соусы и маринады лучше добавлять молотый лавровый лист.

Куркума

Эта ярко-оранжевая специя известна тем, что ее часто используют в индийской и тайской кухне. Однако она подойдет и для многих других блюд.

Куркума относится к семейству имбирных и имеет мягкий цветочный вкус. Если использовать ее в кулинарии на постоянной основе, можно значительно улучшить состояние организма.

Паприка

Одна щепотка ароматной паприки заставит обычное блюдо стать вкусным и ароматным. Можно использовать как обычную специю, так и копченую.

Особенно хорошо она будет подходить к вегетарианским блюдам, но может дополнить и мясные закуски.

Приправа богата содержанием витамина С, а также А, В1, В2, D, РР. Из микроэлементов в ней есть железо, цинк, селен, марганец, медь. Красный цвет придают паприке каротиноиды.

Тмин

Пряность используется как в целостном, так и молотом виде. Даже небольшое количество тмина придает пище особый оттенок вкуса и аромата.

Эта специя очень универсальна и содержит очень много масел, поэтому понадобится совсем немного приправы, чтобы сделать вашу пищу ароматной.

Также тмин содержит большое количество витамина Е. Семена наделены тонизирующими, седативными, спазмолитическими, бактерицидными и желчегонными свойствами.