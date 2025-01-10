Эти 4 знака Зодиака поймают удачу за хвост. Кого осчастливят классные новости

Близнецы

В субботу вам не придется тратить силы на решение проблем, которые не имеют к вам никакого отношения. Сосредоточьтесь на своих делах и готовьтесь к прекрасным новостям. Вы сможете добиться желаемого, а радостная весть заставит вас прыгать от восторга.

Скорпион

Таро-гороскоп на 11 января сулит вам веселые приключения. Вы сможете поймать удачу за хвост, но для этого стоит стряхнуть с себя пыль и отдаться волне авантюр. Рискуйте, веселитесь и покоряйте новые высоты - вы достойны самого лучшего.

Овен

В субботу многим хочется расслабиться и даже залечь на дно. Однако едва ли это про вас, ведь карты Таро советуют вам собрать всю волю в кулак и сделать то, что так давно откладывалось в долгий ящик. Удача будет на вашей стороне, а хорошие новости дадут еще больше желания сворачивать горы - действуйте.

Весы

Таро-гороскоп на субботу сулит вам щедрую награду за все, что вы сделали в прошлом. Помните о законе бумеранга и просто проанализируйте все, что случится с вами в этот день. И если вы получите радостные новости, а удача наконец-то вернется в вашу жизнь - вы все делали правильно. Если же этого не будет - пора что-то менять.