Эти 4 признака указывают на отношения, у которых есть шансы на счастливое будущее

Любовь или страсть?

Настоящее чувство часто путают с сильной привязанностью, симпатией, страстью и даже целым спектром зависимых отношений. Но есть четкие факторы, которые указывают на настоящие чувства.

1. Вам необязательно находится рядом с этим человеком, чтобы быть счастливым. Уже сам факт существования любимого человека для вас становится источником радости.

2. Когда вы думаете об объекте любви, сцены близости не являются главными.

3. Рядом с этим человеком вам уютно, спокойно и вы испытываете внутренний дискомфорт.

4. У вас высокая эмпатическая связь с этим человеком.

5. Молчание с любимым человеком вас не гнетет.

При симпатии, даже очень сильной, человек о своем объекте чувства достаточно быстро начинает забывать. Если нет встреч и общения - то такая "любовь" заканчивается в среднем в период от 3 недель до 3 месяцев.

При страсти пробуждается острое желание находиться с объектом чувств постоянно рядом и желание им обладать. Желание физической близости обычно выходит на первый план.

А для любви вполне достаточно знать, что любимый человек существует на планете - можно о нем мечтать, думать о нем, вести мысленные диалоги.

Как понять, что эти чувства и отношения - на всю жизнь

На самом деле, любая форма чувств и отношений может как быстро прийти к концу, так и стать началом очень глубоких и серьезных чувств. Психологи выделяют 4 важных признака того, что у отношений есть прекрасный шанс на развитие в будущем.

1. Вы способны разговаривать друг с другом

Любовь и построение отношений - это не только эмоции, чувственность, близость и нежность. Очень важным является умение прояснять, обсуждать и договариваться - это придется делать очень часто.

Не замалчивать, не притворяться, что проблемы не существует, а говорить корректно и с желанием найти решение, придумать что-то, чтобы отношения стали лучше.

И важно реагировать, когда что-то идет не так, даже если это замечает только один из партнеров. Даже если обидно и кажется несправедливым. Но при этом пытаться выслушать, понять и дать шанс вашим отношениям и этому человеку.

2. Вы не растворяетесь друг в друге

Вы встретились, у вас развиваются отношения, но при этом ваша жизнь вне отношений не стала более ограниченной. Вы остаетесь социально активными, развиваетесь, у вас еще очень много интересного и важного в жизни, кроме отношений.

Вы не просто не растворяетесь в своем партнере и в новых отношениях, а воспринимаете этого человека как бонус - к своей наполненной и интересной жизни.

3. Вы чувствуете себя услышанными

Люди не обязаны нас понимать абсолютно всегда. Мы из разных семей, с разными традициями и ценностями, у нас разные этапы взросления, опыт и многое другое.

Бывает так, что очень сложно разделить чужие тебе идеи, но очень важно и нужно уважать мнение, чувства и взгляды другого человека. И порой такого принятия, и отношения бывает достаточно - наше мнение могут не разделять, но уважать. И это дает ощущение близости и спокойствия.

4. В ваши отношения вы не приглашаете посторонних

Тут речь идет не о других мужчинах и женщинах, а о родителях. У отношений есть шанс, когда оба партнера уже давно повзрослели и вышли от влияния родителей (сепарированы). Тогда в новой семье не будет путаницы и непонятных ролей. А также не будет конфликтов в духе "тебе важнее я или мама?"

Также не стоит пускать в отношения самых близких друзей и подруг. Не нужно обсуждать поведение партнера во время дружеских девичников или на рыбалке. Если у вас есть какие-то спорные или непонятные моменты - вы должны разобраться в них самостоятельно и вдвоем.