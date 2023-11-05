Эти 4 признака указывают, что перед вами патологический лжец. Вот на что нужно обращать внимание

Как распознать патологического лжеца

"Патологические лжецы - это не какие-то воображаемые монстры, а вполне реальные люди, которые, к сожалению, не могут справиться со своими внутренними демонами. Откуда берется такое поведение? Это тема для отдельной публикации. А сегодня мы расскажем, по каким признакам вы можете узнать такого человека, чтобы держаться от него на безопасной дистанции", - пишут эксперты.

По их словам, такие люди очень часто попадают в инфопространство и легко пользуются популярностью благодаря своей харизме.

"Итак, не забывайте просеивать все, что слышите от известных людей", - подчеркивают специалисты.

Первый признак

С патологическим лжецом постоянно происходят нереалистичные и очень драматические события. И в этих историях - он главный герой, который либо пострадал, либо спас всех. Его рассказ украшен обилием деталей.

Второй признак

Эти истории могут быть правдой, но есть одна деталь... они случились с кем-то другим. Патологические лжецы склонны присваивать себе чужие нарративы, если они могут вызвать у слушателя сильные эмоции.

Третий признак

Если во время разговора вы поймаете такого человека на разногласиях, он будет агрессивно защищаться и оправдывать себя, пока не закончите спорить. Но не сможет дать никакого четкого ответа на вопросы.

Четвертый признак

Патологический лжец придумывает истории и украшает реальность, даже если в этом нет смысла. Он просто не может противостоять внутренней потребности это сделать. Именно поэтому в быту или дружбе легко заметить, что дела не соответствуют словам.