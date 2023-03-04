Эти 3 знака Зодиака - настоящие магниты для денег

Лев

Это - один из самых харизматичных знаков. Обычно Лев пытается окружить себя только теми людьми, которые могут чем-то помочь в профессиональном плане, а такие люди часто сами находят Льва.

Он никогда не ограничивается тем, что имеет, его аппетиты не знают границ, что помогает ему держать себя в тонусе и всегда находиться в поиске нужных связей и новых путей к успеху.

Телец

Пожалуй, самый материальный знак. Мягкость и некоторая медлительность не позволяют Тельцу моментально получить то, что он так жаждет, однако этому знаку свойственна невероятная напористость и терпение. Эти качества позволяют Тельцу рано или поздно получить желаемое.

Зачастую Тельцу нужно достаточно много времени, чтобы получить полную финансовую независимость, но с таким партнером можно быть уверенным в том, что потребности в деньгах в семье точно не будет. Кроме того, Телец никогда не будет делать большие импульсивные покупки.

Стрелец

Знак огня, не терпящий никаких ограничений, в том числе и финансовых. У Стрельца нет сильной тяги к роскоши, но и жить скромно этот знак не привык. Если Стрелец понимает, что нашел дело, которое может принести большие деньги, он сделает все, чтобы на него обрушился финансовый успех.

Представители этого знака очень яркие люди, которых всегда замечают работодатели, а потому часто именно Стрельцы быстрее всего идут по карьерной лестнице.