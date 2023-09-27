Эти 2 копейки продают за 175 тысяч: как выглядит монетка

2-копеечная монета 1992 года выпуска может стоить 175 тысяч гривен, ее особенность в редкой чеканке. Нумизматы ценят подобные лоты, а потому готовы отдавать немалые деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Монета номиналом 2 копейки 1992 года. В чем особенность?

Редкую монету продает продавец из Киева. Он разместил свой лот 26 сентября, всего за сутки товар собрал более 1 500 "наблюдателей", нумизматы следят за торгами и обсуждениями. Продавец говорит, что готов отдать монету при личной встрече или же отправит ее "Новой почтой", но при условии полной предоплаты.

Владелец монеты отметил, что ее разновидность - 1ГА. Известно, что так называют 2 копейки, которые были выпущены в очень ограниченном тираже. Нацбанк Украины отчеканил всего около 30 таких монет. Их особенность - узкий венок на аверсе.

Эту особенность несложно заметить, ведь за счет уменьшенного ободка вокруг цифры гурт кажется более объемным. Такие монеты отчеканили лишь единожды, после этого пробные версии не производились, а потому сейчас подобные лоты невероятно ценятся.

Продавец также рассказал, что монета из нержавеющей стали не поддавалась реставрации и отлично сохранилась. Ставки на лот стартуют со 175 тысяч гривен. В настоящее время "перебить" цену еще никто не решился.

Как выглядит редкая монета

На фото можно заметить, что единственное отличие ценной монетки от простой - узкий венок, который нумизматы еще называют малым.

В остальном монетка мало чем отличается от остальных. Но тот, кому повезет найти такой экземпляр в своем кошельке - точно сумет выгодно его продать.

Редкая монета номиналом 2 копейки ()