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Эти 10 профессий могут исчезнуть в ближайшем будущем. Проверьте, есть ли ваша в списке

Эксперты назвали 10 профессий, где людей заменят нейросети (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Эксперты в сфере управления персоналом и информационных технологий утверждают, что стремительное развитие нейронных сетей, подобных ChatGPT, неизбежно окажет воздействие на структуру занятости. Некоторые крупные компании уже успешно применяют искусственный интеллект.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной портал Business Insider, который является одним из ведущих в мире.

Какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем

В частности, Amazon положительно оценила эффективность ChatGPT в обработке запросов клиентов и использовала эту нейросеть для разработки обучающих материалов и корпоративной стратегии.

Кроме того, как Amazon, так и IBM с британской телекоммуникационной компанией BT Group сократили некоторые рабочие места, обосновывая это внедрением искусственного интеллекта.

По данным исследования Goldman Sachs, инструменты генеративного искусственного интеллекта могут затронуть более 300 миллионов работников по всему миру, вызвав существенные изменения в структуре трудовых отношений.

Анализ McKinsey показывает, что только в США до 2030 года придется изменить работу близко 12 миллионам людей, частично из-за внедрения нейронных сетей.

Проведенное изданием Business Insider исследование, в котором участвовали эксперты из разных сфер экономики, выявило десяток профессий, подверженных возможной замене искусственным интеллектом в ближайшие годы.

Среди них - IT-специалисты (верстальщики, программисты, аналитики данных), представители СМИ (рекламщики, журналисты), юристы, маркетинговые аналитики, учителя, финансовые консультанты, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтеры и специалисты службы поддержки.

Итоги

Эксперты подчеркивают, что преимущество нейронных сетей перед человеком в этих областях заключается в быстрой обработке больших объемов текстов и данных, способности к обучению и генерации контента по конкретным запросам.

При этом подчеркивается, что совсем без присмотра специалистов ИИ не останется, но с условным проектом, в котором было задействовано десять программистов, справятся уже двое или трое, а финансовые и юридические фирмы смогут отказаться от множества младших должностей ассистентов.

У нас также есть материал о том, что в Украине с 2024 года будут учить совершенно новой профессии.

Также напомним, что в Киеве можно бесплатно получить рабочие профессии.

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Искусственный интеллектпрофессия