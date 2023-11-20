Эти 10 советов помогут продлить жизнь батареи вашего смартфона на Android

Оптимизируйте яркость экрана

Дисплей является одним из самых больших источников расхода заряда батареи на вашем Android-устройстве. Уменьшение яркости экрана до комфортного уровня может значительно увеличить время автономной работы.

Большинство телефонов Android имеют функцию автоматической регулировки яркости, которая регулирует ее в зависимости от условий окружающего освещения. Хотя эта функция удобна, иногда она может поддерживать яркость выше необходимой.

Выключение автоматической яркости и ручная настройка до комфортного уровня могут еще больше продлить срок службы батареи.

Сократите время автоматического отключения экрана

Чем дольше экран телефона остается включенным, тем больше заряда аккумулятора потребляется. Установка быстрой блокировки обеспечит более раннее выключение экрана, если вы не пользуетесь им, что сэкономит время автономной работы.

Большинство телефонов Android позволяют настроить продолжительность тайм-аута экрана в настройках дисплея.

Используйте адаптивную батарею

Android представляет функцию Adaptive Battery, которая интеллектуально изучает ваши особенности использования и ограничивает фоновую активность, тратящую заряд батареи для программ, которые вы не используете часто.

Эта функция помогает определить приоритетность заряда аккумулятора для наиболее часто используемых приложений, гарантируя, что телефон останется работоспособным для выполнения важных задач в течение дня.

Программы, активно разряжающие батарею

Не все приложения одинаково потребляют заряд батареи. Некоторые, особенно с высокой фоновой активностью или частым местоположением, могут значительно разряжать аккумулятор. Выявление этих программ, разряжающих батарею, и принятие соответствующих мер может значительно продлить срок службы телефона.

Выключите ненужные фоновые процессы

Многие программы продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Хотя для сообщений и обновлений требуется определенная фоновая активность, чрезмерные фоновые процессы могут тратить лишний заряд аккумулятора. Выключите эту активность для приложений, которые вам не нужны.

Выключите местонахождение

Такие службы необходимы для таких приложений, как Карты Google и навигационных программ, но они также могут сильно разряжать аккумулятор. Если вам не требуется постоянное отслеживание местоположения, рассмотрите возможность его отключения.

Выключите вибрацию

Хотя вибрация обеспечивает обратную связь, она также потребляет заряд батареи. Выключение этой функции может помочь продлить срок службы аккумулятора, особенно если вы не сильно полагаетесь на вибрацию.

Используйте Wi-Fi по возможности

Применение мобильных данных может привести к значительному расходу заряда батареи. По возможности подключайтесь к сетям Wi-Fi, чтобы сократить использование данных и сэкономить заряд аккумулятора. Соединения Wi-Fi обычно более энергоэффективны, чем мобильные для передачи данных.

Выключите фоновое обновление программы

Фоновое обновление позволяет программам обновлять содержимое в фоновом режиме, гарантируя, что у вас будет последняя информация при каждом их открытии.

Однако эта функция может привести к разрядке аккумулятора, поскольку приложения продолжают работать в фоновом режиме. Отключите такое обновление для второстепенных программ, чтобы продлить срок службы батареи.

Регулярно обновляйте ПО

Обновление программного обеспечения часто включает оптимизацию батареи и устранение ошибок, которые могут продлить срок службы аккумулятора. Регулярно проверяйте и устанавливайте его, чтобы убедиться, что на вашем телефоне присутствует новейшее и эффективное программное обеспечение.

Дополнительные советы по продлению срока службы батареи телефона Android: