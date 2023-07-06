Эти 10 признаков указывают на то, что вы зависимы от своего партнера

Трудно переносите разлуку

Любую разлуку с партнером даже кратковременно вы переносите тяжело. Без любимого человека вы чувствуете себя опустошенно и не можете взяться за дело, все валится из рук.

В результате во время разлуки вы и не работаете, и не отдыхаете, потому что вам ничего не приносит радость.

Идеализация своей второй половинки

Всем известно, что идеальных людей не существует, но вы верите, что вашему любимому человеку равных нет. Вы преувеличиваете имеющиеся у него преимущества, а недостатки - с точностью до наоборот.

Угождаете во всем

Вы легко отказываетесь от своих убеждений, привычек, круга общения, образа жизни в пользу партнера. Вы все делаете для любимого человека и пытаетесь угодить во всем.

Собственные желания и убеждения вы отодвигаете на второй план или совсем отказываетесь.

Попытки "вылечиться" от прошлых отношений

Вы не заинтересованы в конкретном человеке, вам просто нужно заполнить пустоту, появившуюся после разрыва с бывшим партнером.

Это любовная зависимость от конкретного человека и от отношений в целом. Те, кто в такой ситуации не представляют себя без пары и тяжело переносят одиночество.

Неуверенность в чувствах партнера

Никогда не бываете абсолютно уверены в чувствах второй половинки к вам, поэтому постоянно требуете у нее доказывать свою любовь.

Также вы очень ревнивы и думаете, что отношения под угрозой и нужно их постоянно контролировать.

Вы считаете, что все нужно делать вместе

Имеется в виду, что у вас должны быть общие интересы, хобби и даже друзья должны быть общими. Вы пытаетесь постоянно рисовать идеальную картинку отношений и раздражены, когда идет что-то не так.

Терпите плохое отношение

Вы не хотите разрывать отношения даже тогда, когда любимый человек плохо к вам относится. Также не замечаете тревожных звоночков, находите оправдание плохим поступкам партнера. К тому же вините себя в происходящем.

Вами легко манипулировать

Партнеру очень легко манипулировать вами, заставить делать то, что вы не хотите. Ваши отношения построены только по правилам второй половинки и вы по ним играете, делая вид, что вас все устраивает.

Безответная любовь

Настоящая любовь всегда взаимна. Если любите только вы и зря пытаетесь привлечь к себе внимание, это явно зависимость.

Так иногда случается, что человек, не зная партнера, уже мечтает об отношениях и сходит с ума.

Нестабильная самооценка

У вас нестабильная самооценка, и зависит она от того, как мужчина обращается с вами. Если он вам уделяет внимание, вы чувствуете себя увереннее в себе.

Однако, если человек исчезнет на время или просто уйдет по делам, то ваша самооценка резко снижается, и вы перестаете верить, что вас любят.