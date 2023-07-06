Эти 10 признаков указывают на то, что вы зависимы от своего партнера

Любовь может иметь разные проявления, впрочем ее часто путают с болезненной зависимостью от своего партнера. Обычно второй вариант часто заканчивается разрывом отношений.
О признаках зависимости от партнера рассказала семейный психолог Ольга Любарчук в своем Instagram.
Любую разлуку с партнером даже кратковременно вы переносите тяжело. Без любимого человека вы чувствуете себя опустошенно и не можете взяться за дело, все валится из рук.
В результате во время разлуки вы и не работаете, и не отдыхаете, потому что вам ничего не приносит радость.
Всем известно, что идеальных людей не существует, но вы верите, что вашему любимому человеку равных нет. Вы преувеличиваете имеющиеся у него преимущества, а недостатки - с точностью до наоборот.
Вы легко отказываетесь от своих убеждений, привычек, круга общения, образа жизни в пользу партнера. Вы все делаете для любимого человека и пытаетесь угодить во всем.
Собственные желания и убеждения вы отодвигаете на второй план или совсем отказываетесь.
Вы не заинтересованы в конкретном человеке, вам просто нужно заполнить пустоту, появившуюся после разрыва с бывшим партнером.
Это любовная зависимость от конкретного человека и от отношений в целом. Те, кто в такой ситуации не представляют себя без пары и тяжело переносят одиночество.
Никогда не бываете абсолютно уверены в чувствах второй половинки к вам, поэтому постоянно требуете у нее доказывать свою любовь.
Также вы очень ревнивы и думаете, что отношения под угрозой и нужно их постоянно контролировать.
Имеется в виду, что у вас должны быть общие интересы, хобби и даже друзья должны быть общими. Вы пытаетесь постоянно рисовать идеальную картинку отношений и раздражены, когда идет что-то не так.
Вы не хотите разрывать отношения даже тогда, когда любимый человек плохо к вам относится. Также не замечаете тревожных звоночков, находите оправдание плохим поступкам партнера. К тому же вините себя в происходящем.
Партнеру очень легко манипулировать вами, заставить делать то, что вы не хотите. Ваши отношения построены только по правилам второй половинки и вы по ним играете, делая вид, что вас все устраивает.
Настоящая любовь всегда взаимна. Если любите только вы и зря пытаетесь привлечь к себе внимание, это явно зависимость.
Так иногда случается, что человек, не зная партнера, уже мечтает об отношениях и сходит с ума.
У вас нестабильная самооценка, и зависит она от того, как мужчина обращается с вами. Если он вам уделяет внимание, вы чувствуете себя увереннее в себе.
Однако, если человек исчезнет на время или просто уйдет по делам, то ваша самооценка резко снижается, и вы перестаете верить, что вас любят.
Раньше мы писали о том, как понять, что мужчина готовится разорвать отношения с вами.
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