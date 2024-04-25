Эти 10 фраз говорят неуверенные в себе женщины, которым не хватает мудрости

"Мне так не везет"

Эта фраза, как считают эксперты, выдает желание уйти от ответственности. Всю вину за ошибки и неудачи женщина перекладывает на обстоятельства и невезение. Если же человек зрелый, он берет все под контроль, а не жалуется.

"Мне плевать"

Эту фразу нередко используют подростки, которые обижены на весь мир. После таких слов дети закатывают глаза и хлопают дверью. Но если такую фразу говорит женщина, это выдает ее несерьезность.

Какие фразы выдают неуверенность (иллюстрация: freepik.com)

"Ты всегда" или "ты никогда"

Во время споров люди могут преувеличивать и чрезмерно сгущать краски. Однако если женщина постоянно говорит что-то по типу "Ты всегда забываешь вынести мусор" или "Ты никогда не уделяешь мне время", это говорит о том, что она не верит в себя, а потому лишь пытается преувеличить, чтобы казаться более значимой.

"Просто я такой человек"

Когда женщина слишком буквально понимает фразу "оставайтесь такой, какая вы есть", она может начать оправдывать все свои ошибки и слабости так называемыми особенностями характера. Однако на самом деле это значит, что она не хочет развиваться и признавать свои недостатки.

"Мне все равно"

Если женщина закрывается ото всех и старается прятаться от происходящего вокруг в мыльном пузыре, прикрываясь своим равнодушием, она не хочет принимать взрослые решения. Осознанный и мудрый человек не захочет игнорировать те или иные события, даже если они кажутся сложными.

Как никогда не говорит мудрая женщина (иллюстрация: freepik.com)

"Ты точно сделаешь это лучше меня"

Подобными фразами женщина может не только манипулировать, а еще и выдавать свое нежелание трудиться. Если человек не верит в себя и боится ошибиться, он попытается схитрить.

"А я говорила!"

Когда женщина злорадствует и напоминает о своей правоте, это выдает ее незрелость. Она лишь утешает себя ошибками других людей, при этом не замечая свои.

"Кто-нибудь начнет что-то делать?"

Если в компании людей кто-то, условно, что-то ломает или разбивает, разливает или рассыпает, а женщина лишь начинает высокомерно требовать помощи, это говорит о ее неуверенности. Она проявляет свою детскую позицию и не хочет брать на себя ответственность.

Как говорит неуверенная в себе женщина (иллюстрация: freepik.com)

"Все мои бывшие были токсичными"

Порой женщины могут манипулировать разговорами о том, как ей не повезло с мужчинами. Такие фразы токсичные и оскорбительные, ведь вся вина перекладывается на бывших. Из этого следует, что женщина не хочет работать над собой.

"Я знаю лучше"

Когда женщина не дает окружающим право выбора, при этом называя себя самой мудрой или же опытной, на самом деле все не так. Нежелание принимать чужую точку зрения выдают незрелость и неуверенность.