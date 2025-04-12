Этот вид стресса бьет по здоровью больше всего: украинцам советуют избегать его любой ценой

Как стресс влияет на кожу

По словам эксперта, постоянные тревоги и недосыпание из-за войны, работы и непредсказуемости завтрашнего дня провоцируют гормональные сбои, которые отражаются не только на красоте, но и на общем здоровье.

Важно понимать, что не все виды стресса вредны, некоторые даже влияют на качество жизни положительно.

Исследование, проведенное в конце 2024 года, показало, что 76% украинок имеют признаки проблем с кожей лица на фоне стресса. Так, каждая пятая женщина в Украине имеет воспаление на коже из-за хронического стресса. Каждая вторая - чувствительную кожу, каждая третья - пигментацию и возрастные изменения с 25 лет.

Все ли виды стресса вредны

Ученая рассказала, что стресс действительно отбирает красоту и долголетие, разрушая эндокринную систему. Как результат - появляется лишний вес, плохое самочувствие, гормональный сбой и даже снижение полового влечения.

Поэтому важно научиться различать стресс, поскольку не все его разновидности настолько вредны. Некоторые наоборот - влияют на качество жизни положительно.

Конструктивный или эустресс

Он способствует повышению адаптационных и мобилизационных сил человека в условиях дискомфорта и опасности. Его считают наиболее полезным. Например, это спорт, состояние влюбленности, приятное волнение или осознание сложностей, которые в результате принесут удовольствие.

Дистресс

Этот вид стресса считается самым вредным. Все потому, что он резко снижает эффективность работы и качество жизни человека. Например, это могут быть конфликт, война, разрыв отношений и даже токсичный коллектив.

К тому же есть стресс, на который человек не может влиять. Например, накопительный недосып от воздушных тревог, страх, когда летят ракеты, роды, которые надо пройти, болезни. Все, что влияет на человека на физическом уровне и не зависит от него.

Техники борьбы со стрессом

Лучше всего помогут бороться со стрессом трансцендентальная медитация и техника "4 точки".

"Эти те две техники, которые использую я сама. Они помогают мне переключаться входить в альфа-состояние. Трансцендентальная медитация - это очень простая умственная техника, которой нужно заниматься 2 раза в день, утром и вечером по 20 минут. А техника "4 точки", которая помогает успокоиться и перед сном, и в течение дня", - объяснила Бобок.

В трансцендентальной медитации главная идея - позволить уму естественно успокоиться, выходя за пределы активного мышления без контроля и усилий. Научиться делать такую ​​медитацию можно с помощью нейроспециалистов, специализирующихся на этой теме.

Тогда как техника "4 точки" помогает успокоиться и перед сном, и в течение дня. Суть заключается в том, что когда вы фокусируетесь на четырех точках тела, все остальные мысли исчезают из головы.