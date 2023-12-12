Этот способ поможет вам экономить на стирке белья в машинке

Эксперт по стирке белья предложил вносить небольшие изменения каждый раз, когда вы загружаете белье, чтобы уменьшить ваши счета за электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok эксперта по стирке.
Гуру уборки объяснила, как люди могут стирать вещи без резкого увеличения расходов – используя правильные настройки стиральной машины.
Частая стирка в машинке создает дополнительную нагрузку на ваш кошелек, особенно в зимнее время, поскольку повышенная влажность требует длительных циклов сушки в сушильной машине.
Из всех приборов сушильная машина наиболее известна своим огромным вкладом в счета за коммунальные услуги.
К счастью, один эксперт нашел умный способ обойти финансовое бремя, связанное с стиркой простыней, выбрав правильные настройки на своей стиральной машине.
Эксперт показала, что поворачивает ручку управления в режим"«отжим и слив", прежде чем нажать кнопку запуска стиральной машины.
"Не забудьте об этом дополнительном отжиме. Дополнительный отжим поможет удалить из белья как можно больше воды", - сказала гур уборки.
"Это сократит время сушки, особенно при стирке тяжелых вещей, таких как джинсы, полотенца и постельное белье", - добавила она.
Этот прием имеет первостепенное значение для тех, кто не хочет использовать сушилку этой зимой, но у него нет времени или места, чтобы сушить одежду естественным образом.
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