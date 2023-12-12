Этот способ поможет вам экономить на стирке белья в машинке

Как экономить на стирке в машинке

Гуру уборки объяснила, как люди могут стирать вещи без резкого увеличения расходов – используя правильные настройки стиральной машины.

Частая стирка в машинке создает дополнительную нагрузку на ваш кошелек, особенно в зимнее время, поскольку повышенная влажность требует длительных циклов сушки в сушильной машине.

Из всех приборов сушильная машина наиболее известна своим огромным вкладом в счета за коммунальные услуги.

К счастью, один эксперт нашел умный способ обойти финансовое бремя, связанное с стиркой простыней, выбрав правильные настройки на своей стиральной машине.

Эксперт показала, что поворачивает ручку управления в режим"«отжим и слив", прежде чем нажать кнопку запуска стиральной машины.

"Не забудьте об этом дополнительном отжиме. Дополнительный отжим поможет удалить из белья как можно больше воды", - сказала гур уборки.

"Это сократит время сушки, особенно при стирке тяжелых вещей, таких как джинсы, полотенца и постельное белье", - добавила она.

Этот прием имеет первостепенное значение для тех, кто не хочет использовать сушилку этой зимой, но у него нет времени или места, чтобы сушить одежду естественным образом.