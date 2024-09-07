Этот сироп просто волшебство для укрепления иммунитета: сделать очень просто

Мед и лимон считаются одними из самых популярных продуктов, повышающих иммунитет, поэтому их часто добавляют в натуральные средства от простуды и гриппа. Однако мало кто знает, что корень хрена также благотворно влияет на здоровье.

Для приготовления сиропа следует использовать свежетертый хрен, но схожие оздоровительные свойства будет обладать и натуральным хреном, купленным в магазине.

Сироп из хрена, меда и лимона – это средство, которое уменьшает симптомы простуды и гриппа, а то и успокаивает симптомы осеннего равноденствия. Следует отметить, что эта натуральная смесь может поддержать лечение многих заболеваний, но она не заменит медикаментозную терапию, назначенную врачом при хронических заболеваниях.

Основным ингредиентом этой лечебной смеси является хрен (Armoracia rusticana), который является отличным источником глюкозинолатов, доминирующим среди которых синигрин. Это соединение относится к группе антиоксидантов, защищающих клетки и ткани от вредного воздействия свободных радикалов кислорода, уменьшающих воспаление и замедляющих процесс старения клеток.

Доказано, что корень хрена может снизить риск развития рака и подавлять размножение аномальных клеток, особенно рака легких, желудка, толстой кишки и прямой кишки.

Другие свойства корня хрена включают:

противовоспалительное лекарство,

противовирусное лекарство,

бактерицидное,

противогрибковое, особенно в случае Helicobacter pylori,

укрепление,

стимуляция кровообращения,

отхаркивающее.

Еще одним прекрасным ингредиентом целебной смеси является натуральный мед. Этот продукт обладает многими оздоровительными свойствами, а благодаря содержанию таких ферментов, как диастаза и инвертаза, он обладает антибактериальными и пробиотическими свойствами, то есть поддерживает размножение полезной микрофлоры кишечника.

Дозировка и противопоказания к употреблению сиропа из меда, лимона и хрена

Сироп следует использовать только при появлении симптомов, а не в качестве постоянного элемента профилактики заболевания. Фитотерапевты рекомендуют не превышать установленную дозу сиропа, которая составляет:

детям старше 7 лет - по 10 мл в сутки, желательно по одной ровной чайной ложке (5 мл) дважды в сутки,

взрослым - по 30-40 мл в сутки, желательно по одной ложке (10 мл) 3-4 раза в сутки.

Несмотря на его полезные свойства, не все могут смело использовать эту целебную смесь. Беременным и кормящим женщинам нельзя пить сироп, поскольку значительное содержание горчичных масел из хрена может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

К противопоказаниям к употреблению этой лекарственной смеси относятся:

аллергия на мед, хрен или цитрусовые,

воспаление желудка или кишечника,

гипотиреоз из-за дефицита йода,

язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Ингредиенты для сиропа по повышению иммунитета:

200 г очищенного корня хрена,

1 лимон,

200 г жидкого липового или цветочного меда,

250 мл кипяченой воды температурой 36-38 градусов Цельсия.

По желанию в сироп можно добавить несколько зубчиков чеснока и тертый корень имбиря.

Как приготовить сироп?

Свежий корень хрена тщательно промойте под проточной водой, очистите и натрите на мелкой терке. Приобретая тертый хрен в магазине, выбирайте продукт без химических добавок и соли.

Тертый хрен выложите в предварительно простерилизованную банку, залейте водой, затем добавляем свежевыжатый сок лимона и тщательно перемешиваем.

Затем добавьте жидкий мед. Все перемешайте, закройте банку и поставьте на 2-3 часа при комнатной температуре.

По истечении этого времени отожмите смесь через плотную марлю и слейте полученную жидкость обратно в банку. Приготовленный таким образом сироп готов к немедленному употреблению.