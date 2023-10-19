В Украину пришел новый штамм COVID-19: в каких он есть областях и какие у него симптомы

В Украине обнаружено уже 10 случаев заражения новым штаммом коронавируса - Эрис. Это разновидность штамма Омикрон, у которого симптоматика очень похожа на другие варианты SARS-CoV-2.

В каких областях зарегистрирован этот штамм и какие у него симптомы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство охраны здоровья в Facebook.

Где в Украине есть штамм Эрис

По данным медиков, новый штамм был выявлен в первой декаде октября в нескольких областях Украины. А именно: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.

На данный момент новым штаммом заразилось 10 человек. А в целом, со 2 по 8 октября COVID-19 был обнаружен у 5186 пациентов. Известно о 18 летальных случаях среди людей старше 30 лет.

Какие симптомы у штамма Эрис

В Минздраве отмечают, что у этого штамма коронавируса симптомы почти точно такие же, как и у всех остальных штаммов COVID-19. А именно:

Боль в горле

Насморк

Отдышка

Ломота в теле

Головная боль

Лихорадка

"Специфическое отличие Эрис – это дополнительная мутация шипового белка, который быстрее поражает ослабленный иммунитет. Однако по оценкам ВОЗ, глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий", - говорится в сообщении.

Ранее врачи уже сообщали, что в странах Европы выявлен новый штамм коронавируса. Он вызывает легкое течение болезни. И опасность существует только для людей с сопутствующими проблемами со здоровьем (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, ожирение, хронический бронхит и т.д.) возможно тяжелое течение с дыхательной недостаточностью.

Медики напомнили, что основой для защиты от тяжелого течения коронавируса является курс из трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерная прививка, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации. Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.