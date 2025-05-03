Этот сок может вызвать проблемы с пищеварением и вздутие живота

Какой напиток вреден

В сети набирает популярность домашнее слабительное средство, известное как "сок с черносливом и маслом". Однако, его употребление может быть более рискованным.

Смесь заключается в нагревании сока чернослива, известного своими природными слабительными свойствами благодаря сорбиту и добавлении ложки сливочного масла, что якобы улучшает пищеварение.

Диетолог и нутрициолог Мэй Ван предупреждает, что этот напиток может усугубить проблемы с пищеварением. К тому же он может способствовать нездоровым пищевым привычкам и скрывать серьезные проблемы со здоровьем.

Многие люди считают, что "натуральный" означает безопасный, но даже натуральные слабительные средства могут быть вредными при неправильном использовании. Регулярное использование только усугубляет проблему и может создать зависимость, которая вредит работе кишечника.

Частое использование таких средств может привести к диарее или даже усилению дисбаланса кишечника в долгосрочной перспективе.

Эта тенденция создает риск расстройств пищевого поведения, особенно среди подростков и молодых людей, которые более склонны к дезинформации. Чрезмерное употребление сока чернослива также не рекомендуется из-за высокого содержания сахара и потенциального риска диареи. К тому же напиток может вызвать проблемы с пищеварением, вздутие живота и дискомфорт.

Хронический запор может быть признаком основных проблем со здоровьем, таких как стресс, проблемы со щитовидной железой или синдром раздраженного кишечника.

Эффективен ли чернослив при запорах

Чернослив часто рекламируют как мощное средство от запора. Он богат клетчаткой и содержит натуральный сахарный спирт под названием сорбит, которые способствуют опорожнению кишечника.

Сорбит - это сахарный спирт, который нелегко усваивается. Когда он попадает в толстую кишку, он притягивает воду к калу, смягчая его и облегчая его выведение.

Исследования показали, что чернослив может быть эффективным для улучшения частоты и консистенции стула у людей с запорами.

Подогревание сока чернослива может быть полезным, поскольку считается, что горячие жидкости помогают стимулировать опорожнение кишечника.

Важно понимать, что чернослив может иметь разное влияние на людей. Некоторые могут получить от него пользу, тогда как другие могут страдать от вздутия живота, особенно если употреблять его в больших количествах.