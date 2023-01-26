Этот режим стирки не "вымотает" лишние киловаты: хозяйкам на заметку!

Какой режим самый экономный

Эксперт Шалика Хонда рекомендует настроить стиральную машину на экопрограмму стирки. Такой выбор уменьшит значительное количество энергии, обеспечивая те же результаты очистки.

Экономный режим - это настройка стирки, которая позволяет использовать меньше воды и энергии, хотя стирка производится в течение более длительного периода времени.

Режимы стирки всегда складываются из трех факторов: температуры, воды и времени. В режиме экономии первые два показателя уменьшаются за счет увеличения последнего.

Что делать, если режим экономии отсутствует

Если в стиральной машине нет экорежима, выберите стирку при 30 градусах, поскольку она может быть столь же эффективной. Большинство брендов моющих средств на рынке работает при такой температуре или даже ниже.

Сегодня хорошие стиральные порошки справляются при низких температурах, поэтому нет необходимости стирать при высоких, если это не что-то вроде нижнего белья или полотенец.

Еще один способ сэкономить - использовать бытовую технику в не пиковое время. Это, как правило, утром или поздним вечером.

Сколько белья можно стирать

Стирать следует только тогда, когда есть достаточное количество грязных вещей. Это объясняется тем, что прибор будет использовать одинаковое количество энергии для стирки одежды, независимо от того, сколько одежды внутри. Более новые стиральные машины имеют настройки половинной загрузки.

Это говорит машине, что меньше одежды и, следовательно, используется меньше воды.