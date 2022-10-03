Это простое средство остановит выпадение волос: трихологи поделились секретом

Масло тыквенных семян поможет справиться с выпадением волос

Специалисты говорят, что масло не только решит проблему с волосами, но восстановит силу и блеск всем типам волос.

Это масло значительно способствует отрастанию волос, особенно у людей с сильной потерей. Богатый жирными кислотами, витамином Е и селеном, этот продукт предотвращает превращение тестостерона в дигидротестостерон ДГТ, соединение, которое убивает волосяной фолликул и заставляет его исчезать с возрастом.

Продается он в специализированных магазинах или аптеках. Масло необходимо регулярно наносить на кожу головы в течение трех месяцев.

Его можно комбинировать с другими эфирными маслами для приготовления эффективной маски для волос.

Даже люди, не имеющие проблем с выпадением волос, могут использовать его, чтобы вернуть своим волосам блеск и сияние.

Другие средства борьбы с выпадением

Смешайте во флаконе:

8 капель эфирного масла имбиря,

2 капли эфирного масла розмарина

50 мл масла семян розмарина.

Нанесите средство на кожу головы и по всей длине и оставьте на 10 минут перед смыванием.

Масло герани для восстановления волос

Смешайте 3 капли этого продукта с 8 каплями растительного масла и нанесите прямо на кожу головы.

Также можно добавить несколько капель в обычный шампунь и помассировать кожу головы ладонями. Оставьте на несколько минут, затем промойте волосы.