Это простое средство остановит выпадение волос: трихологи поделились секретом

Выпадение волос – частая проблема не только мужчин, но и женщин. Стресс, дефицит питательных веществ, дисбаланс гормонов – причины могут быть разными, но спасти свою шевелюру можно простыми средствами.
Об этом пишет SantePlus.
Специалисты говорят, что масло не только решит проблему с волосами, но восстановит силу и блеск всем типам волос.
Это масло значительно способствует отрастанию волос, особенно у людей с сильной потерей. Богатый жирными кислотами, витамином Е и селеном, этот продукт предотвращает превращение тестостерона в дигидротестостерон ДГТ, соединение, которое убивает волосяной фолликул и заставляет его исчезать с возрастом.
Продается он в специализированных магазинах или аптеках. Масло необходимо регулярно наносить на кожу головы в течение трех месяцев.
Его можно комбинировать с другими эфирными маслами для приготовления эффективной маски для волос.
Даже люди, не имеющие проблем с выпадением волос, могут использовать его, чтобы вернуть своим волосам блеск и сияние.
Смешайте во флаконе:
Нанесите средство на кожу головы и по всей длине и оставьте на 10 минут перед смыванием.
Масло герани для восстановления волос
Смешайте 3 капли этого продукта с 8 каплями растительного масла и нанесите прямо на кожу головы.
Также можно добавить несколько капель в обычный шампунь и помассировать кожу головы ладонями. Оставьте на несколько минут, затем промойте волосы.
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