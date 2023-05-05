Этот простой витамин вернет хорошее настроение и добавит сил: что нужно принимать

Какого витамина не хватает

По словам специалиста, отлично улучшает настроение витамин С. Порой достаточно одной мандаринки, чтобы стало значительно лучше.

"Витамин С жизненно необходим. Выраженный дефицит имеет название - цинга, болезнь моряков. Из-за нехватки питания кровоточат десна и выпадают зубы", - рассказала Чередниченко.

Она перечислила симптомы небольшого дефицита витамина С:

Легко появляются синяки

Долго не заживают порезы

Болят мышцы, суставы и кости

Есть слабость и постоянно угнетенное настроение

Частые простуды

Плохо усваивается железо

Чередниченко рекомендует при появлении таких симптомов поговорить с семейным врачом и сдать анализ крови на витамин С. Если есть дефицит - врач назначит лечебные дозы. Проверять на всякий случай не рекомендуется, если симптомов нет.

Что нужно есть при дефиците витамина С

Чтобы не было дефицита витамина С, нужно нормально питаться, есть свежие овощи и фрукты. И это не только апельсины и лимоны, а болгарский перец, брокколи, капуста, картофель, облепиха, шпинат, редис и клубника.

Сколько нужно витамина С

Для мужчин - 90 мг

Для женщин - 75 мг

Для подростков - 80 мг

Для курильщиков - 135 мг

Высокие дозы витамина С 500-1000 мг можно принимать только в случае доказанного дефицита и при простуде длительностью одну неделю.