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Этот простой витамин вернет хорошее настроение и добавит сил: что нужно принимать

Какой витамин улучшает настроение и придает сил (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Весной организму витаминов обычно не хватает, а постоянные перепады погоды и дожди провоцирую ухудшение настроения. Но достаточно немного разнообразить свой рацион, чтобы улучшить свое состояние здоровья и настроение.

Какой витамин в этом отлично помогает, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко на своей странице в Instagram.

Какого витамина не хватает

По словам специалиста, отлично улучшает настроение витамин С. Порой достаточно одной мандаринки, чтобы стало значительно лучше.

"Витамин С жизненно необходим. Выраженный дефицит имеет название - цинга, болезнь моряков. Из-за нехватки питания кровоточат десна и выпадают зубы", - рассказала Чередниченко.

Она перечислила симптомы небольшого дефицита витамина С:

  • Легко появляются синяки
  • Долго не заживают порезы
  • Болят мышцы, суставы и кости
  • Есть слабость и постоянно угнетенное настроение
  • Частые простуды
  • Плохо усваивается железо

Чередниченко рекомендует при появлении таких симптомов поговорить с семейным врачом и сдать анализ крови на витамин С. Если есть дефицит - врач назначит лечебные дозы. Проверять на всякий случай не рекомендуется, если симптомов нет.

Что нужно есть при дефиците витамина С

Чтобы не было дефицита витамина С, нужно нормально питаться, есть свежие овощи и фрукты. И это не только апельсины и лимоны, а болгарский перец, брокколи, капуста, картофель, облепиха, шпинат, редис и клубника.

Сколько нужно витамина С

Для мужчин - 90 мг

Для женщин - 75 мг

Для подростков - 80 мг

Для курильщиков - 135 мг

Высокие дозы витамина С 500-1000 мг можно принимать только в случае доказанного дефицита и при простуде длительностью одну неделю.

Кстати, ранее мы писали о том, какие напитки способны усиливать тревогу.

А еще рассказывали о 10 неожиданных побочных эффектов от чая с лимоном.

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