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Этот простой способ поможет вам быстро отмыть духовку без всякой "химии"

Фото: Как просто отмыть духовку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Духовка - это незаменимая вещь в доме. Но в ней больше всего остается жира и грязи от приготовления пищи.

Как избавить духовку от остатков грязи без усилий или химических моющих средств, рассказали в издании Sante Plus.

Как правильно почистить очень грязную духовку?

На помощь по очистке придут обычный уксус! Этот чудодейственный продукт обладает антибактериальными свойствами, которые облегчают рутинную работу. Чтобы сделать вашу духовку чистой вовремя, просто действуйте следующим образом:

  • Распылите эквивалент чашки уксуса на все поверхности духовки;
  • Затем оставьте раствор действовать на ночь;
  • На следующее утро тщательно потрите все щели щеткой для мытья посуды;
  • Используйте зубную щетку, предназначенную для этой цели, чтобы прочистить сильные пятна в труднодоступных углах;
  • Промойте все чистой водой и протрите чистой тряпкой;
  • Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы проветрить духовку.

Чтобы почистить решетки духовки, снимите их и замочите в тазу, наполненном одной частью уксуса, смешанного с тремя частями воды, чтобы смягчить весь затвердевший жир. Дайте смеси подействовать в течение примерно тридцати минут, прежде чем чистить их щеткой с жесткой щетиной.

Очистка с помощью соды

Посыпьте эквивалентом чашки порошка все углы духовки. Потом распылите туда уксус. Оставьте на час, а потом протрите все влажной тряпокой или губкой.

Как удалить пригоревший в духовке жир лимонным соком?

Смешайте в пульверизаторе полстакана лимонного сока с чашкой воды, хорошо встряхните, распылите по своему усмотрению, потрите щеткой, смойте, губкой. Запах вас тоже порадует!

Читайте также, как сделать так, чтобы в туалете был постоянно приятный запах.

А еще рассказывали о том, какие ошибки во время уборки нам делают только хуже.

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