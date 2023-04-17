Этот простой способ поможет вам быстро отмыть духовку без всякой "химии"

Духовка - это незаменимая вещь в доме. Но в ней больше всего остается жира и грязи от приготовления пищи.
Как избавить духовку от остатков грязи без усилий или химических моющих средств, рассказали в издании Sante Plus.
На помощь по очистке придут обычный уксус! Этот чудодейственный продукт обладает антибактериальными свойствами, которые облегчают рутинную работу. Чтобы сделать вашу духовку чистой вовремя, просто действуйте следующим образом:
Чтобы почистить решетки духовки, снимите их и замочите в тазу, наполненном одной частью уксуса, смешанного с тремя частями воды, чтобы смягчить весь затвердевший жир. Дайте смеси подействовать в течение примерно тридцати минут, прежде чем чистить их щеткой с жесткой щетиной.
Очистка с помощью соды
Посыпьте эквивалентом чашки порошка все углы духовки. Потом распылите туда уксус. Оставьте на час, а потом протрите все влажной тряпокой или губкой.
Как удалить пригоревший в духовке жир лимонным соком?
Смешайте в пульверизаторе полстакана лимонного сока с чашкой воды, хорошо встряхните, распылите по своему усмотрению, потрите щеткой, смойте, губкой. Запах вас тоже порадует!
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