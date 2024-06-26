Этот прохладный напиток поможет вам бросить курить, если вы хотите избавиться от этой привычки этим летом

Как бросить курить летом

Эксперт Винод Кумар, руководитель отдела цифрового маркетинга E-liquids.com, утверждает, что некоторые простые изменения образа жизни могут помочь уменьшить тягу к никотину.

Летние фрукты и овощи

Винод объяснил, что замена курения на летние фрукты, такие как яблоки, клубника и черника может "занять ваш рот и отвлекать вас от того, чтобы потянуться к сигарете".

Овощные палочки, такие как морковь, сельдерей и огурцы, также могут имитировать привычку курить, когда возникает желание, тогда как исследования показали, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, с большей вероятностью будут оставаться без курения в течение как минимум 30 дней.

Холодный чай

Холодные напитки лета действительно могут помочь избавиться от тяги к курению. Винод рекомендует употреблять именно холодный зеленый чай специально из-за его пользы для здоровья, поскольку антиоксиданты и аминокислоты помогают уменьшить желание курить и могут даже восстановить ткани, поврежденные курением.

Летние прогулки

Прогулки, пробежки и другие мероприятия на свежем воздухе не только гарантируют, что вы получите максимум от летнего солнца и витамина D, когда его в избытке, но и выступают как идеальное отвлекающее средство, чтобы заменить привычку курения. Некоторые исследования показали, что физические упражнения также могут снизить эффект отмены и создать мотивацию некурящего.

Медитация для снятия стресса

Медитацию, йогу или другие мероприятия по снятию стресса можно проводить на свежем воздухе в местных парках, чтобы максимально использовать летние месяцы, а также способствовать расслаблению, психическому благополучию, внимательности и самоконтролю, все это имеет решающее значение для преодоления тяги и формирования дисциплины.

Избегайте искушения

Лето полно искушений для тех, кто пытается бросить курить, в частности посиделки с курящими друзьями или посещение общественных мероприятий, где курение принято и поощряется.

Хотя избежать таких ситуаций может быть сложно, Винод отметил, что для тех, кто находится на ранних стадиях отказа от курения, очень важно избегать триггеров любой ценой.