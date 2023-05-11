Этот популярный способ лечения "от всех болезней" оказался ненужным: заявление врачей

Почему уколы не нужны?

Многие ученые во всем мире работают над тем, чтобы уколы были не нужны. Чтобы лечение было в виде таблеток.

Потому что инъекции - это:

больно,

риск инфекций,

риск тромбозов,

риск аллергии,

психологическая травма,

неудобно делать дома.

Лишь в крайних случаях необходимы уколы: когда человек не может проглатывать, либо при неотложных состояниях, либо когда это единственный метод введения определенного вещества.

"А у нас есть традиции, большинство из которых пришли к нам из РФ. Мол, если уколы не делали, считай, не лечился вообще", - говорят врачи.

При каких болезнях и состояниях нужно отказаться от инъекций

Повышение давления

Вспомним физику. Кровь течет по сосудам и давит на их стенки. Если добавить в сосуды воды, то давление будет меньше или больше?

Кроме того, гипертензия - это хроническая болезнь, требующая постоянного контроля. То есть каждый день нужно капаться или колоться. Это не то, чтобы неудобно, а вообще - нереально.

Именно поэтому эффективные лекарства от давления выпускаются в таблетках. Они не только нормализуют давление, но и защищают от осложнений.

Боль в спине и суставах

Есть такой миф: если ввести противовоспалительное лекарство внутримышечно, оно не влияет на желудок.

На самом деле при этом током крови действующее вещество все равно добирается до слизистой желудка. Но влияние такое же, как у таблеток. Эффективность такая же. Однако продолжительность действия при уколах намного меньше. А когда болит, это важно.

Антибиотики

Долго считалось, что сильные антибиотики в уколах, а в таблетках - только слабые.

У каждого антибиотика есть свой спектр: список микробов, на которых он действует. Укол может быть суперболезненным, но если он не убивает бактерию, являющуюся виновником болезни, эффекта не будет. То есть, для каждой ситуации подходит свой антибиотик.

Для лечения дома нужно только использовать антибиотики в таблетках.

Кроме того, вышел приказ Минздрава, запрещающий парентеральное введение антибиотиков в амбулаторных условиях.

Витамины

Лучший способ доставки витаминов в организм - с пищей. В редких случаях требуются витамины в таблетках. Колоться витаминами точно не нужно!