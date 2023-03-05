Названы лекарства "от сердца", которые не только не помогают, но делают еще хуже
Многие люди продолжают принимать популярные лекарства-пустышки, когда заболит или заколет в груди. Но эти пилюли или капли не только не помогают, а делают еще хуже, ведь от приема "леденцов" может складываться впечатление, что они помогли. А тем временем визит к кардиологу будет снова отложен...
О недейственных препаратах рассказал известный невролог Евгений Скрипник в Instagram.
Недейственный препарат №1: Валидол
Врач называет валидол "смертью с ментоловым вкусом". Валидол - это лекарство, которое совсем не лечит.
"Не считаю и доказательная медицина также, что это лекарство! Даже не БАД, просто конфета!" - возмущается Скрипник.
Но почему-то в инструкции есть такие показания, как приступы стенокардии легкой степени тяжести, морская и воздушная болезни, истерия, невроз, головные боли, связанные с применением нитратов.
Действующее вещество Валидола - Ментола изовалериат (масло мяты). Она же входит в состав зубной пасты и жвачки. По сути - это ароматизатор.
В начале 20-го века валидолом лечили укачивание в поездах и кораблях, лечили тягу к алкоголю.
Доказательной базы Валидола совсем не существует! Его не рекомендует ни одна из международных организаций и препарат нигде не используется кроме стран бывшего Советского Союза.
"Да, при морской болезни, при неврозе можно сосать вместо леденцов - мятные с плюсом! Но если, стенокардия - то прием валидола может быть последним! К лечению стенокардии, сердца, нет никакого отношения!
Отметим, что стенокардия - это клинический синдром (комплекс симптомов), проявляющийся ощущением тяжести, дискомфорта и боли в сердце или за грудиной.
Недейственный препарат №1: Корвалмент
Это известное чудо-средство активно рекламируют по телевидению со слоганом "Корвалмент - скорая помощь вашему сердцу".
Сейчас очень много украинцев за границей, и когда они принимают это "лекарство" - то врачи, которые там, удивляются и не понимают как мы это принимаем и зачем!
По словам Евгения Скрипника, этот препарат не содержит никаких веществ для улучшения работы сердца. Но в показаниях написано - стенокардия легкой степени, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, комплексное лечение гипертонической болезни.
Корвалмент, как и Валидол, содержит Ментола изовалериат (масло мяты).
"Человек вместо того, чтобы обратиться к врачу, вызвать скорую помощь после рекламы принимает это лекарство и теряет драгоценное время и, к сожалению, в некоторых случаях и жизнь!" - предостерегает врач.
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